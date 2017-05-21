Болельщик «Спартака» потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле
Во время матча 30-го тура «Арсенал» — «Спартак» пострадал один из поклонников
красно-белых, который следил за игрой, сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле, передают спецкоры «СЭ» Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.
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Видимо, что-то случилось...
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По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула — один из болельщиков упал и потерял сознание.
К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.
Напомним, что «Спартак» играет вдесятером после удаления Георгия Джикии и уступает 0:2.
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