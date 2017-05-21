Болельщик «Спартака» потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

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По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула — один из болельщиков упал и потерял сознание.

К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.

Напомним, что «Спартак» играет вдесятером после удаления Георгия Джикии и уступает 0:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/Nuka0yQ9QN">pic.twitter.com/Nuka0yQ9QN</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/866268551262482432">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>