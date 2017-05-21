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21 мая 2017, 16:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщик «Спартака» потерял сознание после падения с решетки на стадионе в Туле

Во время матча 30-го тура «Арсенал» — «Спартак» пострадал один из поклонников красно-белых, который следил за игрой, сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле, передают спецкоры «СЭ» Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

Во время матча 30-го тура Арсенал — Спартак поклонники <nobr>красно-белой</nobr> команды следили за игрой сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле. Увеличить
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По ходу первого тайма решетка не выдержала и рухнула — один из болельщиков упал и потерял сознание.

К пострадавшему тут же направились врачи, которые оказали ему первую помощь. Фанат пришел в себя.

Напомним, что «Спартак» играет вдесятером после удаления Георгия Джикии и уступает 0:2.

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