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21 мая 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 30-го тура РФПЛ.

Стали известны стартовые составы Локомотива и Зенита на матч 30-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

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