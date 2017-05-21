МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье. В последний день турнира определятся участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также команды, которые покинут премьер-лигу или сыграют в переходных матчах.