«Локомотив» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 30-го тура РФПЛ.
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«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, Ари.
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
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