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Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко не стал менять состав — на поле с первых минут выйдут те же игроки, что и в игре прошлого тура против «Рубина» (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.