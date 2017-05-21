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21 мая 2017, 14:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА — «Анжи»: Гончаренко не стал менять победный состав

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 30-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Анжи</span>. Увеличить
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Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко не стал менять состав — на поле с первых минут выйдут те же игроки, что и в игре прошлого тура против «Рубина» (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.

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