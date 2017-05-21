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21 мая 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» со счётом 7:0 разгромил «Томь» в молодёжном первенстве

Крупной победы в молодёжном первенстве России добился «Краснодар» в матче с «Томью».

Встреча 30-го тура, прошедшая в Томске, завершилась победой гостей 7:0.

В составе «Краснодара» покер (два гола с пенальти) оформил Иван Игнатьев, а по одному мячу забили Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Андрей Текучёв.

Ещё в первом тайме «молодёжка» «Томи» осталась вдесятером — при счёте 0:1 на 19-й минуте был удалён Владимир Лысков.

В таблице молодёжного первенства «Томь» (33 очка) финишировала на 10-м месте, а «Краснодар» (51) — на четвёртом.

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