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21 мая 2017, 12:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА представил новую форму на сезон-2017/18

ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18.

ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18. Увеличить
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«Армейцы» выйдут в ней на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».

ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах. Производителем выступила компания adidas, сообщается на официальном сайте московской команды.

Матч ЦСКА — «Анжи», как и все остальные встречи последнего тура чемпионата, начнётся в 15:00 по московскому времени.

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