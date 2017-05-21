ЦСКА представил новую форму на сезон-2017/18
ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18.
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«Армейцы» выйдут в ней на матч 30-го тура российской
ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах. Производителем выступила компания adidas, сообщается на официальном сайте московской команды.
Матч ЦСКА — «Анжи», как и все остальные встречи последнего тура чемпионата, начнётся в 15:00 по московскому времени.
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