ЦСКА представил новую форму на сезон-2017/18

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«Армейцы» выйдут в ней на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи».

ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах. Производителем выступила компания adidas, сообщается на официальном сайте московской команды.

Матч ЦСКА — «Анжи», как и все остальные встречи последнего тура чемпионата, начнётся в 15:00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡️⚡️⚡️ <a href="https://twitter.com/hashtag/BreakingNews?src=hash">#BreakingNews</a>! Представляем форму на сезон-2017/18, в которой армейцы выйдут на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#ЦСКААнжи</a>! Приобрести можно уже сегодня на стадионе?? <a href="https://t.co/Y2PMLgUbtS">pic.twitter.com/Y2PMLgUbtS</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/866217000229625856">21 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>