«Терек» проведет чистку состава

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Футбольный клуб «Терек» в последние несколько лет отличается хорошей селекционной работой: покупки игроков совершались точечно, а на трансферы при этом тратились сравнительно небольшие деньги. В последних нескольких сезонах состав грозненцев был достаточно стабильным. Однако, по информации «Известий», уже в летний период дозаявок в составе команды могут произойти серьезные изменения.

По данным «Известий», в межсезонье «Терек» готов расстаться сразу с несколькими игроками.

— Летом клуб могут покинуть пять футболистов, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в «Тереке». — У некоторых из них заканчиваются контракты, чья-то игра не устраивает руководство клуба. У всех разные ситуации. В число тех, кто с высокой долей вероятности покинет грозненскую команду, уже входят следующие игроки: вратарь Ярослав Годзюр, полузащитники Георгий Грозав, Резиуан Мирзов, Факундо Пирис и нападающий Игорь Лебеденко.

Кроме того, по словам источника «Известий», руководство «Терека» не заинтересовано в выкупе арендованных зимой футболистов. Напомним, в период последнего периода дозаявок состав команды пополнили российский полузащитник Магомед Оздоев из «Рубина» и словацкий защитник Норберт Дьембер из «Ромы».

— В арендных договорах с клубами этих игроков не были прописаны суммы выкупа, но при желании «Терек» мог бы договориться о трансфере этих футболистов, — добавил собеседник «Известий». — Однако, вероятнее всего, и Оздоев, и Дьембер вернутся в свои команды.

Вице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров отказался комментировать информацию о переменах в клубе.

Напомним, 35-летний украинский голкипер Евгений Годзюр перешел в «Терек» из киевского «Динамо-2» еще в 2008 году. За это время в составе грозненцев вратарь провел на поле 105 матчей. Его контракт истекает нынешним летом, и он покинет клуб в качестве свободного агента.

Полузащитник сборной Румынии Георгий Грозав выступает за клуб из столицы Чеченской Республики с 2013 года. 26-летний футболист принял участие в 54 матчах, забил 8 мячей и сделал три голевые передачи. Срок его контракта также подходит к концу.

Столько же играет в «Тереке» и уругваец Факундо Пирис. В его активе 75 игр и три гола. Грядущим летом 27-летний полузащитник станет свободным агентом.

Российский полузащитник Игорь Лебеденко перешел в «Терек» из казанского «Рубина» еще в 2012 году. 33-летний футболист сыграл за клуб 146 матчей, забил 21 мяч и 14 раз ассистировал партнерам по команде. Его контракт истекает в июне 2017 года.

Резиуан Мирзов оказался в «Тереке» в 2015 году, переехав в Грозный из московского «Торпедо». Молодой 23-летний полузащитник сыграл за грозненцев 33 матча, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом заканчивается через два года.