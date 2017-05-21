Головин и еще пять российских игроков, которые летом могут уехать в Европу
По информации британских СМИ, хавбек ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси». Кто еще может заинтересовать европейские клубы?
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Александр Головин (ЦСКА)
Возраст: 20
Амплуа: универсальный полузащитник
Стоимость (евро)*: 3 000 000
* по данным transfermarkt.de.
Рабочая лошадка. Почти в каждом матче выполняет более 100
Второй козырь — универсализм: может играть опорника,
Недостаток — качество игры. То есть всего Головин делает много. Но и брак большой. Смущает, например, то, что он не входит даже в топ-30 чемпионата по гол+пас — всего 5 очков. Забил три мяча, при том что является одиннадцатым игроком сезона по ударам (50). То же самое касается и голевых передач. КПД довольно средний.
Алексей Миранчук («Локомотив»)
Возраст: 21
Амплуа: атакующий полузащитник
Стоимость (евро): 4 500 000.
Во второй части сезона преобразился. Обладает поставленным ударом с разных дистанций и последним пасом, который может исполнить из неудобного положения или под давлением. От других плеймейкеров отличается скоростью — движения и принятия решений. Шестой игрок чемпионата по ударам (58) и разрезающим передачам (43), пятый — по обводкам (61). Еще такой интересный факт: Миранчук совершил больше всех фолов в этом сезоне — 68. В его случае это говорит о заряженности на борьбу.
И вновь, как у Головина, показатель гол+пас совсем не впечатляет — 8 очков. Некоторые эксперты объясняют это тем, что в «Локомотиве» нет классных нападающих — дескать,
Роман Зобнин («Спартак»)
Возраст: 23
Амплуа: универсальный полузащитник
Стоимость (евро): 4 000 000.
Весной просочилась информация об интересе к Зобнину немецких и итальянских клубов. Правда или нет — бог его знает. Но совершенно точно этот футболист может быть интересен Европе. Очень уж хорош! И хорошеет на глазах. Раньше Зобнин играл довольно блекло — его использовали на фланге, даже в качестве флангового опорника, тогда как он потенциально лучший в стране в амплуа
В Зобнине можно наблюдать редкое сочетание трудолюбия и таланта. Пашет до последнего, отрабатывая даже в уже, казалось бы, отыгранных эпизодах, как в матче с ЦСКА. И, безусловно, он одарен аналитическим мышлением, техникой и выносливостью. Один из лучших игроков чемпионата по единоборствам в обороне (203) и обводкам (54).
Федор Смолов («Краснодар»)
Возраст: 27
Амплуа: центральный нападающий
Стоимость (евро): 10 000 000.
На сегодняшний день это лучший российский нападающий. Второй сезон кряду он выигрывает гонку бомбардиров. Безоговорочно лидирует по ударам (95), в том числе с дальней дистанции (44). А главная фишка — легко переходит на автономный режим, если у команды не клеится игра. То есть не зависимый от полузащиты форвард, которого, как Дзюбу, не надо «кормить» передачами — сам создаст себе момент. Голевое чутье, чувство позиции, рывок, дриблинг — почти все необходимые качества у него есть.
Нет, пожалуй, одного — последнего паса. Вы
Алан Дзагоев (ЦСКА)
Возраст: 26
Амплуа: универсальный полузащитник
Стоимость (евро): 14 000 000.
Не стоит удивляться. Дзагоев остается самым талантливым российским футболистом своего поколения. Этот сезон для него выдался провальным. Хотя спрашивать надо не с него, а с медицинского штаба ЦСКА. Но черная полоса, хочется верить, рано или поздно закончится. Были сведения, что к Дзагоеву проявляли (ют?) интерес европейские клубы. И что ЦСКА даже готовил его к продаже. Но — травмы и рецидивы травм.
Когда Дзагоев здоров, это лучший
Олег Шатов
Возраст: 26
Амплуа: атакующий полузащитник
Стоимость (евро): 10 000 000.
Как и Дзагоев, проводит худший сезон за последние годы. Правда, причина в другом — не нашел общего языка с Мирчей Луческу. И это, честно говоря, скорее плюс, чем минус — значит, адекватен. Не будем приводить статистические показатели Шатова — сейчас они так себе. Всего у него мало разрезающих и ключевых передач, а в среднем за 90 минут по обоим показателям входит в десятку. В прошлом сезоне, играя стабильно в стартовом составе, он был лучшим по острым передачам.
Больше никто из российских футболистов так грамотно не маневрирует на подступах к штрафной площади. Если Шатов получает мяч на фланге, метрах в
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