Анатолий Бышовец: ЦСКА выиграет и сохранит второе место

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«В гостевой игре с тульским «Арсеналом» «Спартак» победит, — цитирует Бышовца сайт «Рейтинг Букмекеров». — Правда, «красно-белые» могут приехать не основным составом в Тулу, как в свое время сделал Аленичев в знак протеста и играл дублем. Но всё равно ставлю на победу «Спартака».

«Спартаковцы, судя по их играм после того, как они стали чемпионами, играют на кураже, продолжают побеждать и, видимо, хотят выдать максимум. По уровню игры и игроков «Спартак», конечно же, превосходит «Арсенал», — заключил известный тренер.

«На кону для ЦСКА в матче против «Анжи» стоит очень многое, — продолжает эксперт. — Попадание в Лигу чемпионов очень важно для бюджета команды. Полагаю, армейские футболисты всё это прекрасно понимают. И ЦСКА в конце сезона набрал неплохую форму, если судить по результатам. В шести матчах — пять побед. Предположу, что по силам будет команде на своем поле справиться и с «Анжи», — сказал Бышовец.

Как полагает специалист, и в игре «Локомотив» — «Зенит» победа будет на стороне фаворита — клуба из Санкт-Петербурга: «Локомотиву» этот матч уже не особо не нужен, результат встречи никак не повлияет на положение железнодорожников в турнирной таблице. Свои задачи на сезон они уже выполнили. Выиграли Кубок, попав заодно и в еврокубки.