DM: «Челси» заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА Головина

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По данным издания, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по Головину. Сумма сделки может составить порядка 20 млн. фунтов. В лондонском клубе расценивают трансфер 20-летнего российского полузащитника как инвестицию в будущее.

Головин вызван в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. В текущем сезоне чемпионата страны он провел 29 матчей, в которых забил три мяча.