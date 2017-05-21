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21 мая 2017, 9:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

DM: «Челси» заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА Головина

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в сферу интересов лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб уже начал переговоры о трансфере полузащитника сумма сделки может составить порядка ?20 млн. Увеличить
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По данным издания, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по Головину. Сумма сделки может составить порядка 20 млн. фунтов. В лондонском клубе расценивают трансфер 20-летнего российского полузащитника как инвестицию в будущее.

Головин вызван в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. В текущем сезоне чемпионата страны он провел 29 матчей, в которых забил три мяча.

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