Заключительные матчи чемпионата России по футболу пройдут в воскресенье

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Все матчи заключительного тура стартуют в 15:00 мск. Борьба за чемпионство уже давно завершена — в среду «Спартак» получил кубок за победу в турнире, и в заключительном матче красно-белые будут вершить судьбу тульского «Арсенала», с которым встречаются в гостях. Любой результат, кроме победного, отправит «Арсенал» обратно в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но тулякам может не хватить даже победы.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- ЦСКА Анжи

Путевка в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов находится у футболистов ЦСКА, которые на одно очко опережают «Зенит» и встречаются на своем поле с «Анжи». Победа сохранит за армейцами второе место, и вряд ли стоит ожидать другого результата от команды во встрече с аутсайдером. ЦСКА весной под руководством Виктора Гончаренко проиграл лишь «Спартаку», показывая сбалансированную игру в обороне и нападении. Пусть у «Анжи» есть серьезная турнирная мотивация — даже в случае ничьей махачкалинцам, скорее всего, придется проводить переходные матчи.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Локомотив М Зенит

«Зенит» сыграет в Москве с «Локомотивом» и в случае потери очков опередить армейцев уже не сможет. В случае равенства очков у ЦСКА будет преимущество по личным встречам — команды сыграли 0:0 и 1:1, однако армейцам удалось в 4-м туре забить мяч на поле соперника.

«Зенит» откровенно провалил весеннюю часть чемпионата — на зимний перерыв команда уходила, на пять очков отставая от «Спартака», но на три опережая армейцев. Если не произойдет чуда на армейской арене, второй год подряд «Зенит» останется без Лиги чемпионов, и эта неудача, скорее всего, решит вопрос об отставке Мирчи Луческу. При этом, несмотря на невнятную игру, «Зенит» остается самой результативной командой чемпионата (48 мячей), на два гола опережая «Спартак».

Для «Локомотива», который выиграл Кубок России, матч с «Зенитом» ничего не решает, хотя в случае неудачи команда Юрия Семина может опуститься на восьмое место, пропустив вперед «Уфу».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Оренбург Ростов

«Ростову» хватит и ничьей

Сыгранный в среду 29-й тур кардинально поменял ситуацию в борьбе за четвертое место и путевку в Лигу Европы — эту позицию занял «Ростов», воспользовавшись очередной осечкой «Краснодара», которому концовка сезона также не удалась. «Ростов» опережает «Краснодар» на два очка, чтобы сохранить четвертое место, команде достаточно сыграть в гостях вничью с «Оренбургом». Но сделать это будет непросто, учитывая, что «Ростов» неудачно играет в гостях, а их соперник даже в случае ничьей может покинуть премьер-лигу.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Томь Краснодар

В случае поражения «Ростова» «Краснодару» необходимо побеждать в гостях аутсайдера «Томь», и эту локальную задачу кубанцы должны решить, несмотря на все проблемы с игрой. «Томь» давно покинула премьер-лигу, по сути, доигрывая сезон наполовину молодежным составом.

Теоретические шансы на четвертую строчку сохраняет и «Терек», которому необходимо дождаться поражения «Ростова» и потери очков «Краснодаром». Грозненская команда играет в гостях с «Крыльями Советов» и в таком случае при собственной победе опередит конкурентов.

Спасутся только двое

В борьбу за выживание перед последним туром все еще вовлечены пять команд, из которых три рискуют занять 15-е место и отправиться в низший дивизион напрямую. Сейчас предпоследним идет «Арсенал», у которого 25 очков, 27 имеет «Оренбург», 28 — «Крылья». Туляки покинут зону вылета лишь в случае собственной победы — если «Оренбург» при этом не выиграет, а самарцы уступят «Тереку». «Оренбургу» спасение от прямого вылета подарит осечка туляков либо собственная победа, в случае ничьей подопечных Роберта Евдокимова с «Ростовом» и победы «Арсенала» туляки опередят конкурента по числу побед.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Крылья Советов Терек

«Крылья Советов» могут вылететь в случае собственного поражения от «Терека» — при том, что «Арсенал» победит «Спартак», а «Оренбург» не проиграет «Ростову». В случае равенства очков команд из Самары и Оренбурга преимущество по личным встречам будут иметь уральцы, тогда как если все три соперника наберут по 28 очков, «Арсенал» опередит конкурентов по числу побед.

«Оренбург» и «Арсенал» уже не имеют шансов избежать переходных матчей, сыграть в которых рискуют имеющие по 30 очков «Урал» и «Анжи». Если «Крылья» победят «Терек», «Анжи» необходимо обыгрывать ЦСКА, чтобы не опуститься на 13-ю строчку — при равенстве очков волжане будут иметь преимущество по личным встречам. Тогда как «Уралу», который играет в гостях с «Уфой», достаточно сыграть вничью, — опуститься в зону переходных матчей команда Александра Тарханова может, лишь проиграв команде из Башкирии — при условии победы «Крыльев» и хотя бы ничьей «Анжи» в Москве.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Амкар Рубин

Лишь один матч тура не будет иметь принципиального турнирного значения. В Перми сыграют имеющие по 35 очков «Амкар» и «Рубин», которые разыграют девятое место. Для пермяков сезон в целом получился удачным, учитывая, что команда Гаджи Гаджиева избежала борьбы за выживание, казанцы же выступили провально — от команды Хави Грасии ждали путевки в еврокубки.