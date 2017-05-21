«Зенит» и ЦСКА в заочной борьбе разыграют путевку в Лигу чемпионов в 30-м туре РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заключительный игровой день чемпионата России по футболу определит команду, которая вместе с московским «Спартаком» сыграет в главном еврокубковом турнире. Чемпионы последних лет в заочной борьбе решат, кому достанутся серебряные медали. 30-й тур РФПЛ пройдет в воскресенье, 21 мая. Все матчи начнутся в одно время — 15:00 мск.

ЦСКА в шаге от серебра

Чемпион сложит свои полномочия по окончании матча с махачкалинским «Анжи», но завершить сезон армейцы все же могут на мажорной ноте. Для этого необходимо обыграть клуб из Дагестана. Возможная победа гарантирует команде Виктора Ганчаренко второе место и позволит принять участие отборочном турнире Лиги чемпионов. «Анжи» не выиграл ни одну из последних пяти встреч в чемпионате России и рискует остаться без премьер-лиги в следующем году. На пятки команде Александра Григоряна наступают самарские «Крылья Советов».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- ЦСКА Анжи

В случае поражения от ЦСКА и победы «Крылышек» над грозненским «Тереком» «Анжи» точно вынужден будет принять участие в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ. ЦСКА в конце сезона набрал приличный ход: в трех последних матчах армейцы одержали уверенные победы, не пропустив ни одного мяча. Нет сомнений в том, что «красно-синие» превосходят «Анжи» во всех футбольных компонентах, и помешать добиться поставленной цели ЦСКА может только случай или высочайшая мотивация футболистов «Анжи», которым некуда отступать. Нападающий ЦСКА Витиньо перед последним матчем сезона призвал болельщиков внести свой вклад в итоговый успех.

«Это будет решающий и очень важный матч. Призываю всех болельщиков прийти на стадион! Я благодарю их за поддержку, испытываю теплоту и любовь в социальных сетях, они постоянно следят за мной. Спасибо и партнёрам по команде за поддержку. У нас неплохая ситуация, одержали несколько побед. Было обидное поражение, но такое случается. Приходите на решающий матч и поддержите нас», — сказал Витиньо, слова которого приведены на официальном сайте московского клуба.

«Зениту» мало победы над «Локомотивом»

Команда Мирчи Луческу поставила себя перед необходимостью побеждать «Локомотив» в Москве и ждать новостей со стадиона ЦСКА. Одной победы над железнодорожниками «Зениту» мало для того, чтобы завершить сезон на втором месте и пробиться в Лигу чемпионов. Пока все идет к тому, что «сине-бело-голубые» во второй раз кряду станут третьими в РФПЛ и вновь лишат своих поклонников матчей с сильнейшими командами Европы. Гимн Лиги чемпионов заиграет на новом стадионе на Крестовском острове уже это осенью лишь в том случае, если ЦСКА потеряет очки в матче с «Анжи».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Локомотив М Зенит

В игре с «красно-зелеными» не смогут принять участия травмированный голкипер Андрей Лунев, не полетел в Москву вместе с командой хавбек Олег Шатов.

Вице-премьер России Виталий Мутко перед заключительным туром отметил, что «Зенит» нельзя сбрасывать со счетов в гонке за путевкой в Лигу чемпионов. «Очень спорно все, — ответил Мутко на вопрос журналистов о том, кто же выиграет серебро чемпионата. — Вроде бы разум говорит, что ЦСКА в порядке. И играет он с “Анжи”, и вроде как должен… Но у “Анжи” тоже положение не очень определенное. “Локомотив” вроде задачи решил, Кубок выиграл, но дома играет, на ходу, так что у “Зенита” соперник сложнее, чем у ЦСКА. Эти две игры интересные будут».

Сыграет ли в полную силу «Спартак»?

Московский «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место и, будучи лишенным всякой турнирной мотивации, в заключительном матче сезона на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Только победа может подарить канонирам надежду на то, чтобы продолжить борьбу за место под солнцем в стыковых матчах. «Красно-белые» наверняка хотят повторить свой же рекорд по количеству набранных очков за сезон.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 30, 21.05.2017, 15:00 -:- Арсенал Т Спартак М

В 1999 году «Спартак» завершил сезона с 72 набранными очками, и в случае победы над «Арсеналом» может вновь набрать столько же. «Спартак» и «Арсенал» по игровым качествами и уровню футболистов сравнивать сложно, но за счет желания и дисциплины хозяева могут рассчитывать на пополнение очковой копилки.

«Ростов» в гостях сыграет с «Оренбургом». Для того, чтобы гарантировать себя четвертое место и вместе с ним путевку в Лигу Европы, футболистам Ивана Данильянца достаточно победить не хватающего звезд с неба аутсайдера. Долгое время фаворитом в борьбе за четвертое место выглядел «Краснодар», но команда Игоря Шалимова крайне неудачно выступила в мае, набрав в четырех встречах лишь 2 очка. Сомнений в победе «быков» над «Томью» в Сибири мало, только она ничего не будет значить, если не даст оческу «Ростов».

Контракт Шалимова с «Краснодаром» действует до конца июня 2019 года, но в том случае, если бурно развивающийся клуб со своим современным стадионом останется без еврокубков, перемен на тренерском мостике исключать нельзя.

Пока еще не обезопасил себя от стыковых матчей финалист Кубка России, екатеринбургский «Урал». Команду Александра Тарханова в теории еще могут обойти и «Анжи», и «Крылья Советов». В заключительном туре «Уралу» предстоит встреча с лишенной турнирных амбиций «Уфой», что заметно облегчает задачу гостей разжиться очками. В матче между «Амкаром» и «Рубином» не будет решаться ровным счетом ничего: нет перспектив сыграть в «стыках», пермяки и казанцы лишь решат, кто из них окажется выше в турнирной таблице. Этот матч всерьез рискует стать восьмым в туре по популярности у футбольных болельщиков.