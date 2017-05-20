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20 мая 2017, 21:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Севилью»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия, ранее возглавлявший «Малагу», может вернуться в Испанию. «Севилья» рассматривает кандидатуру Грасии в качестве преемника на пост наставника андалусийцев Хорхе Сампаоли, утверждает ElDesmarque. Руководство «Севильи» высоко оценивает тренерские умения Грасии.

Главный тренер Рубина <span class=error>Хави</span> <span class=error>Грасия</span> ранее возглавлявший Малагу может вернуться в Испанию. Увеличить
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Контракт Грасии с «Рубином» будет действовать еще в течение трех сезонов. Однако, по данным источника, «внутренние конфликты, которые существуют в клубе, могут ускорить отъезд тренера из России».

Грасия возглавил «Рубин» в прошлое межсезонье, сейчас казанцы занимают девятое место в таблице РФПЛ.

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