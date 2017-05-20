Грасия может покинуть «Рубин» и возглавить «Севилью»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт Грасии с «Рубином» будет действовать еще в течение трех сезонов. Однако, по данным источника, «внутренние конфликты, которые существуют в клубе, могут ускорить отъезд тренера из России».

Грасия возглавил «Рубин» в прошлое межсезонье, сейчас казанцы занимают девятое место в таблице РФПЛ.