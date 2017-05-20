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20 мая 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Крылья Советов» разошлись миром с «Тереком» в 30-м туре молодежного первенства РФ

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Тереком» в домашнем матче заключительного тура молодежного первенства России по футболу.

Субботний матч в Самаре завершился со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Артем Ежов (37-я минута) и Никита Киреев (46), у «Терека» дважды отличился Идрис Умаев (16, 53).

По итогам 30 туров «Крылья» набрали 33 очка и заняли 11-е место, «Терек» с 51 баллом — пятый в турнирной таблице.

Матч основных составов команд состоится в Самаре в воскресенье.

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