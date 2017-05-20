Болельщики «Амкара» признали Януша Гола лучшим игроком команды в сезоне-2016/17
МОСКВА, 20 мая —
Р-Спорт. Болельщики «Амкара» признали польского полузащитника Януша Гола лучшим игроком команды в сезоне-2016/17, сообщается на сайте пермского футбольного клуба.
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Поляк в текущем сезоне провел за «Амкар» 25 матчей в чемпионате России и забил два гола. Игра 27-го тура против московского ЦСКА стала для полузащитника сотой, проведенной за «Амкар» в рамках РФПЛ.
Второе место по итогам голосования болельщиков занял капитан команды Петар Занев, третье — нападающий Дарко Бодул.
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