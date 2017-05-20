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20 мая 2017, 16:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Московский «Спартак» стал победителем молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» выиграл молодежное первенство России по футболу среди команд премьер-лиги. В матче заключительного, 30-го тура первенства «Спартак» в гостях победил тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

Занявший второе место московский ЦСКА отстал от победителя на 2 очка. Увеличить
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Голы забили Егор Никулин (28-я минута) и Илья Мазуров (86).

«Спартак» под руководством главного тренера Алексея Лунина завершили чемпионат, имея в активе 68 очков. Занявший второе место московский ЦСКА отстал от победителя на 2 очка. Третье место занял санкт-петербургский «Зенит» (54 очка).

Лучшим бомбардиром «Спартака» в сезоне стал полузащитник Александр Ломовицкий, который с 17 голами делит первую строчку в первенстве по этому показателю с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым. «Краснодар» проведет матч заключительного тура в воскресенье.

«Спартак» стал рекордсменом по титулам в молодежном первенстве. Турнир проводится с 2008 года и с тех пор его выигрывали четыре клуба — «Спартак» (сезоны-2008, 2010, 2012/13 и 2016/17), «Динамо» (2011/12, 2013/2014, 2014/15), «Локомотив» (2011, 2015/16) и «Зенит» (2009). Впервые в истории главная и молодежная команда одного клуба стали чемпионами России в одном сезоне. 7 мая главная команда «Спартака» досрочно стала чемпионом России после поражения «Зенита» от грозненского «Терека» (0:1).

О молодежном первенстве

Участниками молодежного первенства могут быть только клубы, являющиеся членами Российской футбольной премьер- лиги, и участие в нем для клуба является обязательным. Традиционно календарь игр молодежного первенства синхронизируется с календарем премьер-лиги — матчи играются за день до игр основных команд в чемпионате; соответственно, схема проведения игр такая же, как и в самой РФПЛ, — два круга по 15 игр.

В ходе матча в составе команды клуба общее количество футболистов, родившихся ранее 1 января 1995 года, одновременно находящихся на поле, не должно превышать трех полевых игроков и одного вратаря. Для участия в первенстве клуб вправе в течение сезона в любой момент заявить неограниченное количество футболистов, не старше 1997 г. р. В ходе встречи каждой из команд разрешены семь замен.

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