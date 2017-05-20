Аленичев заявил, что не претендует на медаль за победу «Спартака» в чемпионате России

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Аленичев был отправлен в отставку после поражения «Спартака» от кипрского АЕКа в раунде плей-офф Лиги Европы, в чемпионате России текущего сезона команда провела под его руководством один матч. На пост главного тренера был назначен его помощник Массимо Каррера. Под руководством итальянца «Спартак» впервые за последние 16 лет завоевал золото чемпионата страны. Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что готов наградить Аленичева медалью.

«Что касается медали за победу в чемпионате — скажу откровенно, я ее не заслужил. Если даже мне ее предложат, я не возьму. Есть Массимо, футболисты, они провели выдающийся сезон и заслужили награды. Не стоит из этого раздувать», — сказал Аленичев.

«Что касается лучшего игрока сезона в чемпионате — для меня лучшим стал Фернандо, на второе место я поставлю Квинси Промеса, а третье поделил бы между Денисом Глушаковым и Романом Зобниным», — подчеркнул Аленичев.

Заключительный, 30-й тур чемпионат России пройдет в воскресенье.