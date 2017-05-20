Аленичев заявил, что не претендует на медаль за победу «Спартака» в чемпионате России
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не претендует на получение золотой медали за победу московского клуба в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом специалист заявил ТАСС.
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Аленичев был отправлен в отставку после поражения «Спартака» от кипрского АЕКа в раунде
«Что касается медали за победу в чемпионате — скажу откровенно, я ее не заслужил. Если даже мне ее предложат, я не возьму. Есть Массимо, футболисты, они провели выдающийся сезон и заслужили награды. Не стоит из этого раздувать», — сказал Аленичев.
«Что касается лучшего игрока сезона в чемпионате — для меня лучшим стал Фернандо, на второе место я поставлю Квинси Промеса, а третье поделил бы между Денисом Глушаковым и Романом Зобниным», — подчеркнул Аленичев.
Заключительный, 30-й тур чемпионат России пройдет в воскресенье.
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