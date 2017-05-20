Повторит ли «Спартак» результат-1999?

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0 побед одержала «Томь» в семи матчах против «Краснодара» (=0−3−4, мячи 4−17). Причем на своем поле сибиряки сумели забить только один мяч (+0=2−1, мячи 1−5).

1 из девяти последних матчей между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой москвичей (+1=4−4, мячи 6−8). Красно-зеленые оказались сильнее в домашней встрече в ноябре 2015 года (2:0).

1 гол забил в четырех последних встречах «Краснодар»: Виктор Классон на второй добавленной минуте спас «быков» от поражения в Екатеринбурге. Поразить ворота «Анжи» (0:0), «Оренбурга» (0:1) и «Зенита» (0:1) команда Игоря Шалимова не сумела.

2 очка набрал «Анжи» в 11 гостевых матчах против ЦСКА (+0=2−9, мячи 1−17). В 2012 и 2013 годах махачкалинцы увозили нулевые ничьи. Единственный гол забил в 2002 году экс-армеец Игорь Аксенов во встречей, проигранной со счетом 1:3.

5 победных голов забил в чемпионате-2016/17 Денис Глушаков. После матча с «Тереком» капитан «Спартака» сравнялся по числу решающих мячей с Федором Смоловым. Точные удары Квинси Промеса приносили красно-белым три очка четыре раза.

8 матчей подряд «Амкар» не может выиграть у «Рубина» в Перми (+0=4−4, мячи 6−12). Казанцы уступили на стадионе «Звезда» всего дважды — в 2005 (0:1) и 2007 (1:2) годах.

10 туров обходится без желтых карточек самый грубый премьер-лиги последних лет Понтус Вернблум. После удаления в мартовской игре с «Зенитом» шведский полузащитник ни разу не наказывался даже предупреждением.

13 очков в пяти матчах против «Уфы» набрал «Урал» (+4=1−0, мячи 6−1). Единственный раз клуб из Башкирии отобрал очки у екатеринбуржцев в мае 2015 года, добившись выездной ничьей — 1:1.

15 голов забил «Арсенал» в премьер-лиге-2016/17. Если туляки не огорчат дома «Спартак», то установят антирекорд высшего дивизиона. Нижегородский «Локомотив» в 30 встречах сезона-2000 поразил ворота соперника 16 раз.

19 сухих встреч провел в этом чемпионате ЦСКА. Если армейцы не пропустят на своем поле от «Анжи», то повторят результаты «Локомотива"-2002 и «Зенита"-2011/12. Однако железнодорожники в 20-й раз сыграли на ноль в 31-м матче, а питерцы — в 44-м.

23 победы одержал в высшем дивизионе в 1999 году «Спартак» Олега Романцева. В воскресенье красно-белые могут повторить лучший клубный результат, если добудут три очка. Лучший результат чемпионатов принадлежит «Зениту"-2011/12, который добивался успеха 24 раза (правда, в 44 встречах).

48 голов значится перед последним туром на счету «Зенита». Лишь однажды в российской истории ни одному из участников чемпионата не удавалось добраться до рубежа в 50 мячей. В 2005 году футболисты самой результативной команды — ЦСКА — отличились те же 48 раз.

69 очков в 29 турах набрал «Спартак». Если команда Массимо Карреры добьется победы в Туле, то повторит рекордный результат для турнира из 30 туров — 72 очка. Именно столько оказалось у красно-белых на финише сезона-1999.

86 голов забил в премьер-лиге Артем Дзюба. Если форвард «Зенита» огорчит «Локомотив», то догонит Егора Титова, занимающего десятое место в списке лучших бомбардиров высшего дивизиона. Лидером же остается Олег Веретенников — 143 мяча в составах «Ротора» и «Сокола».

250-й матч в чемпионатах России проведет в воскресенье полузащитник «Ростова» Александр Гацкан. Таким образом, он станет всего вторым молдавским футболистом, добравшимся до этой отметки. На счету Раду Ребежи — 251 встреча.

452 минуты не забивает «Амкар». Последний гол пермского клуба, безвыигрышная серия которого составляет уже 10 матчей, записал на свой счет Станислав Прокофьев. Хавбек спас для уральцев ничью с «Локомотивом» 22 апреля — 3:3.