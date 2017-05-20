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20 мая 2017, 1:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ломбертс: Луческу наградил меня чувством, что я больше не умею играть в футбол

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс оценил работу под руководством главного тренера петербургской команды Мирчи Луческу.

Защитник Зенита <span class=error>Николас</span> <span class=error>Ломбертс</span> оценил работу под руководством главного тренера петербургской команды <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span>. Увеличить
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«Спросите меня через пару месяцев, тогда я смогу говорить свободнее. Но этот сезон с Луческу был явно не самым приятным для меня. Даже в моей последней игре на «Петровском» он выпустил меня всего на пару минут. Он боялся, что я совершу ошибку. Под его руководством у меня появилось чувство, что я недостаточно хорош, что я больше не умею играть в футбол. Луческу наградил меня этим чувством. Мне очень жаль. Сейчас я надеюсь, что вновь почувствую радость от игры в «Остенде».

Поймите, главная причина, почему я ухожу — я больше не играю. Если бы я играл, я бы остался в Петербурге и закончил свою карьеру в «Зените». Но это выбор главного тренера, я его уважаю. При этом себя я не виню — я выкладывался и на тренировках, и в матчах на сто процентов. А потом Луческу говорит, что весь сезон я был психологически не готов. Мне очень жаль это слышать, — приводит слова Ломбертса Радио «Зенит».

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