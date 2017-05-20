«Не гнобите Луческу!»
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин САРСАНИЯ высказал свое мнение об итогах сезона и перспективах двух клубов, ведущих борьбу за второе место в
премьер-лиге.
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20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА МАРИУ ФЕРНАНДЕСА? ОН СТОИТ 8−10
— У вас нет сомнений, что ЦСКА не упустит второе место?
— Не был бы столь уж категоричен: это футбол, разные сценарии и нюансы возможны. Ведь три тура назад все не сомневались, что «Краснодар» дома обыграет «Анжи». Но не удалось. Для махачкалинцев матч с армейцами многое значит, ведь решается, попадут ли они в «стыки» или нет. Если Самара победит «Терек», что, в принципе, исключать нельзя, то команда Григоряна окажется в сложной ситуации. Так что ЦСКА в воскресенье придется непросто.
— Но ведь у «Зенита» соперник куда сложнее — «Локомотив», да еще и на выезде.
— Конечно, у ЦСКА выше шансы попасть в Лигу чемпионов, чем у питерцев —
— С учетом кадровых проблем и дисквалификации Еременко второе место для армейцев станет большим достижением?
— Большим — не большим, но выход в Лигу чемпионов — это уже успех. Тем более команда испытывает проблемы с нападающими.
— А как же Витинью? Разве в этот раз ЦСКА не попал с его возвращением в «десятку»?
— Понимаете, в свой первый приезд он был еще молод, даже слишком. А сейчас стал старше, мудрее, крепче. Поэтому и дела у него идут намного лучше.
— С Оланаре ЦСКА, похоже, ошибся?
— Ну как ошибся… Просто Витинью изначально сильнее как форвард, выше уровнем. Да он и стоил дороже Оланаре — в разы.
— Как думаете, не случись той истории с Еременко, ЦСКА до последнего боролся бы за золото?
— Еременко многое значил для армейцев. Но про борьбу за золото до последнего тура мы сейчас можем только гадать. Ведь когда Роман был в составе, «Спартак» все равно опережал ЦСКА. Это все равно, что говорить про Витселя: если бельгиец не уехал бы, «Зенит», глядишь, добился бы большего.
— Леонид Федун недавно сказал, что «Спартак» летом может потратить на большой трансфер 10−15 миллионов евро. А ЦСКА, на ваш взгляд, останется верен себе?
— Не знаю состояния финансовых дел в клубе. Но если там хотят прогрессировать, то все равно нужно выделить
— Поаплодируете менеджменту ЦСКА, если летом у «Лестера» будет арендован Муса?
— Конечно — это станет хорошим приобретением. С другой стороны, футболисты, которые уезжают из нашего чемпионата, за рубежом не закрепляются. Значит, им
— Чего именно?
— Там другой уровень, другие требования. Игроки после РФПЛ не могут прыгнуть на следующую ступень.
— На что мог бы претендовать ЦСКА в Лиге чемпионов, если обладал бы финансовыми возможностями «Спартака»?
— У армейцев же были и более благополучные времена. И куда они доходили? Иногда выходили из группы, один раз прошли в четвертьфинал. Наверное, вот на эту стадию и могли бы рассчитывать с финансированием как у «Спартака». Но нужно учитывать, что многое зависит от жеребьевки.
— Не удивитесь, если летом Тошич покинет клуб свободным агентом?
— Нет. Тошич хороший исполнитель, но уже в возрасте. Наверное, нужны молодые футболисты.
— Сколько сейчас стоит Мариу Фернандес и может ли ЦСКА с ним расстаться в случае достойного предложения?
— Ох… Квалифицированные крайние защитники — довольно дефицитная позиция. Все зависит от того, есть ли у Мариу европейский паспорт, будет ли он там считаться легионером. Сколько стоит? Не знаю. Говорили про
— Не верите в это?
— Честно говоря, нет. Ему сейчас 26? Может стоить
УШЕЛ ХАЛК — ПРИШЕЛ МОЛЛО, УШЕЛ ВИТСЕЛЬ — ПРИШЕЛ ЭРНАНИ…
— «Зенит» для вас в этом сезоне — сплошное разочарование?
— Да я не могу сказать, что прям уж сплошное. Понятно, что тренер допустил определенные ошибки. Но прежде всего, нужно задавать вопросы селекционной службе. Понять Луческу
— В чем?
— Если сравнить с прошлым сезоном, то «Зенит» добился фактически такого же результата. Так? Но ушел Халк — пришел Молло, ушел Витсель — пришел Цаллагов, ушел Гарай — пришел Новосельцев, еще
— И в этом, считаете, главная проблема?
— Видел, что в нескольких матчах «Зенит» провалился просто
— Почему Луиз Адриану и Фернанду, в свое время выступавшие у румына в «Шахтере», оказались в «Спартаке», а не в «Зените»? Может быть, сам Мирча не настоял на их покупке?
— Может быть. Я не знаю, кто там вообще настаивал на
— Даже Иванович?
— Иванович — исключение. Но я еще подумал бы, брать его или нет.
— Ушел Халк. Но ведь в первой части сезона здорово выглядел новичок Жулиану. Что с ним случилось весной? Разве не тренер виноват в его регрессе?
— А я объясню. Раньше Витсель брал мяч и за счет скоростного ведения доставлял его к штрафной. А там уже Жулиану решал — либо забивал, либо отдавал. Витселя сейчас нет. Эрнани не тянет. Хави Гарсия и Маурисиу тоже не способны так креативить, как бельгиец. Вот и приходится Жулиану опускаться глубоко и тратить кучу действий и времени на то, что ему не совсем свойственно… Вот и все.
— А вас не раздражают последние высказывания Луческу? В частности, он дал понять, что разделяет мнение
— Конечно, тренер не имеет права так говорить. Нужно держать себя в руках. Но
— Вы про админресурс «Спартака»?
— Он
— Кокорин не попал даже в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Верите, что Александр еще вернется на прежний уровень?
— У него есть практически все футбольные качества. Скорость, хорошая работа с мячом, он достаточно крепкий. Все это никуда не делось. Причина, наверное, в голове. Так что, думаю, еще может вернуться.
— Кто летом из игроков РФПЛ отправится за границу?
— Много предложений по Азмуну. Это точно знаю. Уедет он или нет — это уже второй вопрос. Про других не могу судить — просто потому, что не владею информацией.
Но в целом не так много людей, которые отправятся в Европу. Обычно получают достойные предложения те, кто хорошо проявил себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот «Ростов» показал себя с лучшей стороны. ЦСКА? Разве что Дзагоев, но он часто получает травмы. А в «Зените» и выделить некого.
— А Смолов не убедил?
— Клубы, которые и хотели бы его взять, не потянут зарплату. Плюс «Краснодар», наверное, тоже потребует за него немалые деньги.
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