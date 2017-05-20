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20 мая 2017, 1:04 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

М. Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорждевич покинут «Зенит», если Луческу не уйдет из команды

Четыре игрока «Зенита» могут покинуть команду. Они не хотят работать с главным тренером Мирчей Луческу.

Четыре игрока Зенита могут покинуть команду. Они не хотят работать с главным тренером <span class=error>Мирчей</span> <span class=error>Луческу</span>. Увеличить
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Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), вратари Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин, защитник Иван Новосельцев и нападающий Лука Джорджевич собираются покинуть «Зенит», если из команды не уйдет главный тренер Мирча Луческу.

Сообщается, что футболисты уже уведомили своих представителей и руководство клуба. Под руководством Луческу «Зенит» за тур до конца чемпионата России занимает третье место.

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