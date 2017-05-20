М. Кержаков, Лодыгин, Новосельцев и Джорждевич покинут «Зенит», если Луческу не уйдет из команды
Четыре игрока «Зенита» могут покинуть команду. Они не хотят работать с главным тренером Мирчей Луческу.
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Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), вратари Михаил Кержаков и Юрий Лодыгин, защитник Иван Новосельцев и нападающий Лука Джорджевич собираются покинуть «Зенит», если из команды не уйдет главный тренер Мирча Луческу.
Сообщается, что футболисты уже уведомили своих представителей и руководство клуба. Под руководством Луческу «Зенит» за тур до конца чемпионата России занимает третье место.
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