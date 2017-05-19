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19 мая 2017, 23:06 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Локомотив» продлил контракты с футболистами Бариновым и Галаджаном

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Московский «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым и нападающим Артемом Галаджаном, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Московский Локомотив продлил контракт с полузащитником Дмитрием <span class=error>Бариновым</span> и нападающим Артемом Галаджаном сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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О подробностях контрактов не сообщается. 20-летний Баринов в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» 11 матчей в чемпионате России и 3 игры в Кубке страны, 18-летний Галаджан сыграл в 4 матчах российского чемпионата.

«Два наших воспитанника видят свое будущее в «Локомотиве», и мы этому «очень рады. На этом мы не остановимся: скоро будут еще новости. Дмитрий и Артем — наши надежды и уже состоявшиеся футболисты. Желаем ребятам роста в карьере, забитых голов», — заявил президент «Локомотива» Илья Геркус.

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