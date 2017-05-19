Полузащитник ФК «Рубин» Цакташ дисквалифицирован на два матча ЧР за грубую игру

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Цакташ в среду в матче 29-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (0:2) получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике армейского клуба Василии Березуцком, которому в итоге потребовалась замена.

В пятницу состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого хавбеку «Рубина» было вынесено наказание.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением, дисквалифицировать футболиста Цакташа на 2 матча чемпионата и первенства России по футболу», — говорится в сообщении.