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19 мая 2017, 22:43 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Полузащитник ФК «Рубин» Цакташ дисквалифицирован на два матча ЧР за грубую игру

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за грубую игру, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Полузащитник казанского Рубина <span class=error>Мийо</span> <span class=error>Цакташ</span> дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за грубую игру сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Цакташ в среду в матче 29-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (0:2) получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике армейского клуба Василии Березуцком, которому в итоге потребовалась замена.

В пятницу состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого хавбеку «Рубина» было вынесено наказание.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением, дисквалифицировать футболиста Цакташа на 2 матча чемпионата и первенства России по футболу», — говорится в сообщении.

17.05.2017 19:30 Зрители 21405 основной раунд: 29-й тур Казань Арена
Рубин 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Виктор Гончаренко
Голы
20 Виктор Винисиус Витинью 72′
10 Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 90+3′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Ортега Серхио Санчес 6
Карлос Самбрано 25
Руслан Камболов 88
Денис Ткачук 31
49′ Мийо Цакташ 20
Кристиан Жонатас 22
Максим Канунников 9
54′ Олег Кузьмин (к) 2
Александр Сонг 8
87′ Янн М`Вила 4
Ильзат Ахметов 85
65′ Рубен Рочина 21
Георгий Махатадзе 70
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
2 Мариу Фернандес
3 Понтус Вернблум
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 57′
10 Алан Дзагоев
42 Георгий Щенников 71′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 90′
7 Зоран Тошич
Статистика
0 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
4 Удары (всего) 19
2 Удары в створ 11
1 Угловые 6
13 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Каррера условно дисквалифицирован на один матч ЧР после игры ФК «Спартак» с «Тереком»

Каррера условно дисквалифицирован на один матч ЧР после игры ФК «Спартак» с «Тереком»

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру условно на один матч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча 29-го тура чемпионата России против «Терека», сообщается на сайте РФС.
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