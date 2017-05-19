Полузащитник ФК «Рубин» Цакташ дисквалифицирован на два матча ЧР за грубую игру
МОСКВА, 19 мая —
Р-Спорт. Полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за грубую игру, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
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Цакташ в среду в матче 29-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (0:2) получил прямую красную карточку за грубый фол на защитнике армейского клуба Василии Березуцком, которому в итоге потребовалась замена.
В пятницу состоялось очередное заседание
«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, наказываемую удалением, дисквалифицировать футболиста Цакташа на 2 матча чемпионата и первенства России по футболу», — говорится в сообщении.
|17.05.2017 19:30
|Зрители 21405
|основной раунд: 29-й тур
|Казань Арена
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|4
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|11
|1
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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