Каррера условно дисквалифицирован на один матч ЧР после игры ФК «Спартак» с «Тереком»

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«Спартак» одержал в среду домашнюю победу над «Тереком» со счетом 3:0, находясь уже в ранге победителя национального первенства. После второго забитого мяча Каррера выбежал на поле к футболистам, чтобы отпраздновать вместе с ними гол.

Испытательный срок установлен для Карреры до конца текущего сезона. Кроме того, итальянский специалист оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Спартак» по итогам матча с «Тереком» оштрафован на 500 тысяч рублей, 100 тысяч из которых заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Еще 400 тысяч «красно-белые» выплатят за «использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и за неправомерные действия зрителей, выраженные в проносе и использовании веществ, приведших к задымлению на трибуне, что явилось причиной остановки матча».