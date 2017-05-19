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19 мая 2017, 22:44 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Каррера условно дисквалифицирован на один матч ЧР после игры ФК «Спартак» с «Тереком»

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру условно на один матч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча 29-го тура чемпионата России против «Терека», сообщается на сайте РФС.

<nobr>Контрольно-дисциплинарный</nobr> комитет <span class=error>РФС</span> дисквалифицировал главного тренера московского Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Карреру</span> условно на один матч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча 29-го тура чемпионата России против Терека сообщается на сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Спартак» одержал в среду домашнюю победу над «Тереком» со счетом 3:0, находясь уже в ранге победителя национального первенства. После второго забитого мяча Каррера выбежал на поле к футболистам, чтобы отпраздновать вместе с ними гол.

Испытательный срок установлен для Карреры до конца текущего сезона. Кроме того, итальянский специалист оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Спартак» по итогам матча с «Тереком» оштрафован на 500 тысяч рублей, 100 тысяч из которых заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Еще 400 тысяч «красно-белые» выплатят за «использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и за неправомерные действия зрителей, выраженные в проносе и использовании веществ, приведших к задымлению на трибуне, что явилось причиной остановки матча».

После встречи «красно-белым» был вручен кубок чемпионов России. Однако церемония вручения трофея затянулась на долгое время из-за того, что болельщики, выбежавшие на поле (с разрешения клуба), не могли покинуть центр газона, чтобы дать возможность организаторам провести мероприятие. Именно из-за празднования не состоялась послематчевая пресс-конференция с участием Массимо Карреры.

17.05.2017 19:30 Зрители 43602 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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