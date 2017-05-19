Каррера условно дисквалифицирован на один матч ЧР после игры ФК «Спартак» с «Тереком»
МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт.Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру условно на один матч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча 29-го тура чемпионата России против «Терека», сообщается на сайте РФС.
«Спартак» одержал в среду домашнюю победу над «Тереком» со счетом 3:0, находясь уже в ранге победителя национального первенства. После второго забитого мяча Каррера выбежал на поле к футболистам, чтобы отпраздновать вместе с ними гол.
Испытательный срок установлен для Карреры до конца текущего сезона. Кроме того, итальянский специалист оштрафован на 30 тысяч рублей.
«Спартак» по итогам матча с «Тереком» оштрафован на 500 тысяч рублей, 100 тысяч из которых заплатит за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Еще 400 тысяч «красно-белые» выплатят за «использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий и за неправомерные действия зрителей, выраженные в проносе и использовании веществ, приведших к задымлению на трибуне, что явилось причиной остановки матча».
После встречи «красно-белым» был вручен кубок чемпионов России. Однако церемония вручения трофея затянулась на долгое время из-за того, что болельщики, выбежавшие на поле (с разрешения клуба), не могли покинуть центр газона, чтобы дать возможность организаторам провести мероприятие. Именно из-за празднования не состоялась послематчевая пресс-конференция с участием Массимо Карреры.
МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Полузащитник казанского «Рубина» Мийо Цакташ дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за грубую игру, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).