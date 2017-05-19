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19 мая 2017, 21:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Во Франции утверждают, что хавбек «Зенита» Молло получит российское гражданство

Французский полузащитник Йоан Молло, выступающий за «Зенит», получит российское гражданство. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист RTL Кристиан Олливье. По его информации, это произойдёт 23 мая.

Французский полузащитник <span class=error>Йоан</span> <span class=error>Молло</span> выступающий за Зенит получит российское гражданство. Увеличить
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Молло до перехода в «Зенит» выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года.

Хавбек никогда не играл за сборную Франции, при этом провёл шесть матчей за национальную команду U21.

Ранее 27-летний Молло выкладывал в своём «инстаграме» видео, в котором продемонстрировал знание русского языка.

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