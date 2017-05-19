Во Франции утверждают, что хавбек «Зенита» Молло получит российское гражданство
Французский полузащитник Йоан Молло, выступающий за «Зенит», получит российское гражданство. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист RTL Кристиан Олливье. По его информации, это произойдёт 23 мая.
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Молло до перехода в «Зенит» выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года.
Хавбек никогда не играл за сборную Франции, при этом провёл шесть матчей за национальную команду U21.
Ранее 27-летний Молло выкладывал в своём «инстаграме» видео, в котором продемонстрировал знание русского языка.
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