Во Франции утверждают, что хавбек «Зенита» Молло получит российское гражданство

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Молло до перехода в «Зенит» выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года.

Хавбек никогда не играл за сборную Франции, при этом провёл шесть матчей за национальную команду U21.

Ранее 27-летний Молло выкладывал в своём «инстаграме» видео, в котором продемонстрировал знание русского языка.