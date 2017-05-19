На «Томь» наложен еще один запрет на регистрацию новичков

Клуб должен выплатить задолженность перед форвардом Павлом Голышевым. В январе на томичей уже был наложен запрет регистрировать новых футболистов из-за долгов перед девятью футболистами, а 31 марта — новый запрет из-за долгов перед тренером Виктором Себелевым.

Кроме того, «Томь» оштрафована из-за непогашеных долгов перед заседании палаты по разрешению споров было принято решение об удовлетворении требований Александром Жировым, Сергеем Самодиным, Артемом Ярмолицким, Виталием Дьяковым и Петром Теном.

После 29 туров «Томь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и досрочно оформила вылет в ФНЛ.