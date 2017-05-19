«Тосно» заключил договор со стадионом «Петровский» о проведении матчей РФПЛ

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«Мы заключили договор со стадионом “Петровский”, на котором будем проводить свои матчи РФПЛ. Другого варианта у нас не было. Лига выдала нам лицензию на участие в турнире», — сказал он.

«Тосно» досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводила на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.