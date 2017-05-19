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19 мая 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Тосно» заключил договор со стадионом «Петровский» о проведении матчей РФПЛ

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Клуб «Тосно» заключил соглашение со стадионом «Петровский» в Санкт-Петербурге и будет проводить на нем матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

<span class=error>Тосно</span> досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 выйдя в <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Мы заключили договор со стадионом “Петровский”, на котором будем проводить свои матчи РФПЛ. Другого варианта у нас не было. Лига выдала нам лицензию на участие в турнире», — сказал он.

«Тосно» досрочно занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17, выйдя в РФПЛ. Домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводила на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.

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