Кононов сменит Рахимова на посту главного тренера «Терека» по окончании сезона
МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер футбольного клуба «Терек» Рашид Рахимов подтвердил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона, должность займет Олег Кононов. Об этом Рахимов рассказал ТАСС.
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«У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю. Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой», — сказал Рахимов.
«Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в “Тереке” у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше — посмотрим», — подчеркнул Рахимов.
За тур до конца чемпионата России «Терек» занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками.
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