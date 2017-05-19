Каррера: Даже не думал об уходе из «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что пока и не думал об уходе из московского клуба, а также отметил, что существует много моментов, которые удерживают его в стане
красно-белых.
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«Я остаюсь в “Спартаке”. На все сто процентов. Даже не думал о том, чтобы уйти. У нас есть хорошая возможность открыть долгосрочный цикл. Плюс сейчас будет опыт Лиги чемпионов. Есть очень много моментов, которые удерживают меня в “Спартаке”. Как минимум по контракту у меня есть ещё один год», — сказал Каррера в эфире «Спорт FМ».
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