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19 мая 2017, 19:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: Даже не думал об уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что пока и не думал об уходе из московского клуба, а также отметил, что существует много моментов, которые удерживают его в стане красно-белых.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> сообщил что пока и не думал об уходе из московского клуба а также отметил что существует много моментов которые удерживают его в стане <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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© РИА "Новости"

«Я остаюсь в “Спартаке”. На все сто процентов. Даже не думал о том, чтобы уйти. У нас есть хорошая возможность открыть долгосрочный цикл. Плюс сейчас будет опыт Лиги чемпионов. Есть очень много моментов, которые удерживают меня в “Спартаке”. Как минимум по контракту у меня есть ещё один год», — сказал Каррера в эфире «Спорт FМ».

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