Каррера: Даже не думал об уходе из «Спартака»

«Я остаюсь в “Спартаке”. На все сто процентов. Даже не думал о том, чтобы уйти. У нас есть хорошая возможность открыть долгосрочный цикл. Плюс сейчас будет опыт Лиги чемпионов. Есть очень много моментов, которые удерживают меня в “Спартаке”. Как минимум по контракту у меня есть ещё один год», — сказал Каррера в эфире «Спорт FМ».