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19 мая 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко призвал болельщиков «Спартака» достойно вести себя на матче с тульским «Арсеналом»

ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. Екатерина Щукина/. Болельщики футбольного клуба «Спартак» должны достойно и в рамках дозволенного вести себя до, во время и после матча с тульским «Арсеналом». Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Мутко призвал болельщиков Спартака достойно вести себя на матче с тульским Арсеналом - Фото Увеличить
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Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье в Туле. После 27-го тура красно-белые досрочно стали чемпионами страны.

«Всю квоту “Спартак” выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с “Тереком”, когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», — сказал Мутко.

Исторически болельщики тульского клуба поддерживают не только свою команду, но и московский ЦСКА — принципиального соперника «Спартака». Из-за этого у туляков не складываются отношения с фанатами красно-белых.

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