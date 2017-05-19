Мутко призвал болельщиков «Спартака» достойно вести себя на матче с тульским «Арсеналом»

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Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье в Туле. После 27-го тура красно-белые досрочно стали чемпионами страны.

«Всю квоту “Спартак” выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с “Тереком”, когда вручали кубок, какие-то организационные вещи, может быть, были нарушены, но в целом надо отметить, что болельщики сделали все, что обещали. Никаких эксцессов, проблем не было, и все прошло в добросовестной обстановке без агрессии», — сказал Мутко.