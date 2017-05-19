Мутко призвал болельщиков «Спартака» достойно вести себя на матче с тульским «Арсеналом»
ВЛАДИМИР, 19 мая. /Корр. Екатерина Щукина/. Болельщики футбольного клуба «Спартак» должны достойно и в рамках дозволенного вести себя до, во время и после матча с тульским «Арсеналом». Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Матч последнего, 30-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье в Туле. После 27-го тура
«Всю квоту “Спартак” выкупил, поэтому, конечно, меры безопасности будут усилены. Надеюсь, что клуб поработает со своими болельщиками, и хочу попросить фанатов праздновать достойно, в рамках дозволенного. В определенной степени на игре с “Тереком”, когда вручали кубок,
Исторически болельщики тульского клуба поддерживают не только свою команду, но и московский ЦСКА — принципиального соперника «Спартака».
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