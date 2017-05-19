Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29803490/
19 мая 2017, 18:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» получил лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне

Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) одобрил заявку клуба «Тосно» на следующий сезон, сообщает пресс-служба организации.

Отдел лицензирования Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) одобрил заявку клуба <span class=error>Тосно</span> на следующий сезон сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> организации. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее заявка «Тосно», который по итогам сезона завоевал право выступать в российской Премьер-Лиге, была отклонена из-за проблем с домашним стадионом. Однако накануне стало известно, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Лицензии от РФС на следующий сезон также получили нижегородский «Олимпиец», московское «Торпедо», санкт-петербургское «Динамо», «Ротор-Волгоград», «Зенит-Ижевск» и курский «Авангард».

Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Тосно» заключил договор со стадионом «Петровский» о проведении матчей РФПЛ

«Тосно» заключил договор со стадионом «Петровский» о проведении матчей РФПЛ

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Клуб «Тосно» заключил соглашение со стадионом «Петровский» в Санкт-Петербурге и будет проводить на нем матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
Еще 5 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото