«Тосно» получил лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне

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Ранее заявка «Тосно», который по итогам сезона завоевал право выступать в российской Премьер-Лиге, была отклонена из-за проблем с домашним стадионом. Однако накануне стало известно, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.