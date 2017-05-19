«Тосно» получил лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне
Отдел лицензирования Российского футбольного союза (РФС) одобрил заявку клуба «Тосно» на следующий сезон, сообщает
пресс-служба организации.
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Ранее заявка «Тосно», который по итогам сезона завоевал право выступать в российской
Лицензии от РФС на следующий сезон также получили нижегородский «Олимпиец», московское «Торпедо»,
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