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19 мая 2017, 16:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Ломбертс простился с Петербургом и «Зенитом» в образе Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдет в бельгийский клуб «Остенде», простился с Петербургом и болельщиками сине-бело- голубых на Дворцовой площади северной столицы, передает корреспондент ТАСС.

Бельгиец появился на площади в сопровождении десятков фанатов клуба и свиты в костюме основателя Петербурга и совершил несколько кругов вокруг Александринской колонны. Увеличить
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Он появился на площади в сопровождении десятков фанатов клуба и «свиты» в костюме основателя Петербурга Петра I и совершил несколько кругов вокруг Александринской колонны. Во время короткого общения с болельщиками 32-летний футболист сказал по-русски: «Спасибо, я вас люблю, я люблю «Зенит».

Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. В составе сине-бело-голубых защитник четырежды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за петербургский клуб.

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