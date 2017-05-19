Футболист Ломбертс простился с Петербургом и «Зенитом» в образе Петра I
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Николас Ломбертс, который по окончании сезона перейдет в бельгийский клуб «Остенде», простился с Петербургом и болельщиками сине-бело- голубых на Дворцовой площади северной столицы, передает корреспондент ТАСС.
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Он появился на площади в сопровождении десятков фанатов клуба и «свиты» в костюме основателя Петербурга Петра I и совершил несколько кругов вокруг Александринской колонны. Во время короткого общения с болельщиками 32-летний футболист сказал по-русски: «Спасибо, я вас люблю, я люблю «Зенит».
Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. В составе
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