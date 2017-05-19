Первый тост Глушакова: Массимо, извините нас за Томск

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Сегодня «СЭ» публикует «инсайдерскую» главу с неизвестными широкой публике подробностями того, как ковалось сенсационное чемпионство. Массимо Каррера: «Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский».

«МАССИМО, ИЗВИНИТЕ НАС ЗА ТОМСК»

Один августовский телефонный разговор, возможно, предрешил историю сенсационного красно-белого триумфа. Доподлинно неизвестно, кто кому звонил — капитан «Спартака» Денис Глушаков техническому директору клуба Юхану Гераскину или наоборот. Это, впрочем, неважно — главное, что такой разговор был.

К тому моменту Массимо Каррера в роли исполняющего обязанности главного тренера провел один матч — против «Крыльев Советов» — и выиграл его с любимым, как окажется потом, счетом 1:0. Переговоры красно-белых с Курбаном Бердыевым к этому моменту были в разгаре. Хеппи-энд, казалось, неминуем, но вырисовывались и определенные сложности.

Нет, о Каррере как главном тренере на тот момент в клубе всерьез еще не думали. Вариант с Бердыевым в любом случае казался решенным. Но на всякий — а может, и не на всякий — случай Гераскин (как известно, зять Леонида Федуна) поинтересовался, как контакт у команды с Массимо. Ответ был примерно таким: «Он реально хороший тренер. Имейте это в виду».

Не забудем: Глушаков незадолго до того стал капитаном, в межсезонье выиграв выборы. И говорил он не только от своего имени, но и от имени всей команды.

Когда Бердыев с каждым последующим этапом переговоров будет требовать выполнения все большего числа условий, и в какой-то момент пройдет точку невозврата, об этом разговоре вспомнят. И не только об этом: Глушаков был такой не один. Не случайно Федун в итоговом интервью «Спорт-Экспрессу» после золота упомянет: «Ребята сказали, что Каррера — супертренер».

Тут можно вспомнить и интервью Романа Зобнина «СЭ», когда спустя буквально пару недель после прихода итальянца в «Спартак» молодой полузащитник заявил, что таких мотиваторов в жизни еще не видел. В общем, все складывается один к одному: команду Каррера «купил» моментально.

Не случись этого, после срыва переговоров с Бердыевым боссы красно-белых наверняка начали бы искать кого-то еще. По идее, назначение в «Спартак» даже не второго, а третьего тренера «Ювентуса» и сборной Италии, никогда не работавшего главным, казалось чудовищным риском. Но Федун решил от добра добра не искать.

И опыт, накопленный за 13 лет в «Спартаке» и футболе, на сей раз сработал. Многострадальный владелец клуба оказался на сто процентов прав.

Восемь месяцев спустя без пяти минут чемпион «Спартак» нехарактерно для себя из-под палки сыграет дома с «Томью». После победы — 1:0 Каррера, никого не поздравив, сразу рванет в раздевалку, проигнорирует флеш-интервью и пресс-конференцию.

В раздевалке он разобьет о стену тарелку, сломает доску — и тотчас уедет. Потому что перед 42 тысячами зрителей (а не теми 19, которые пришли на его первый матч против «Крыльев») так «возить тачку» нельзя. Товарищам, говорят, придется успокаивать разгневанного тренера полночи.

День спустя после матча «Зенита» с «Тереком» спартаковцы станут чемпионами. И Каррера, сменив гнев на милость, одним свистком соберет всю команду в ресторане. Хотя половине игроков придется в ночь ехать даже не из ближнего Подмосковья.

Первый тост будет произносить Денис Глушаков. И капитан скажет: «Массимо, извините нас за Томск. Мы были не правы».

Может ли команда с таким тренером когда-либо быть равнодушной?

НА МЕДОБСЛЕДОВАНИИ В «СПАРТАКЕ» ФЕРНАНДУ ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ

Позиции его предшественника Дмитрия Аленичева после того, как на июньском совете директоров 2016 года его оставили на посту главного тренера, тем не менее не были сильны. Федун никогда не был его большим сторонником, что опять же подтверждают его слова в недавнем интервью «СЭ»: «Нельзя жить в обществе и быть от него оторванным. Давление, в том числе со стороны вашего издания, оказывалось достаточно сильное. Все хотели видеть Аленичева… Идти против такого общественного мнения было неразумно».

Слова Федуна за тур до конца чемпионата-2015/16, причем произнесенные после победной серии: «5-е место — это позор», в общем-то все о его отношении к Аленичеву и сказали. Но раз его решили оставить, в тот момент предпочтя Бердыеву, — значит, еще один шанс культовому спартаковцу предоставили. При этом укрепив его штаб Каррерой и Романом Пилипчуком. Тут, по некоторым данным, сказался как раз-таки эффект огромного тренерского состава бердыевских «Рубина» и «Ростова», включавший в себя около десятка человек.

Пилипчук был креатурой генерального директора Сергея Родионова, в поисках тренера-аналитика обратившегося к директору ВШТ Андрею Лексакову. Тот и присоветовал ему человека, не так уж сильно известного в российском футболе, но чуть позже сильно впечатлившего своими знаниями и навыками Карреру. Аленичев при этом слишком близко Пилипчука не подпускал. Для него он был чужим, поскольку не Дмитрий Анатольевич был инициатором его приглашения в клуб.

За что Аленичеву нужно безоговорочно отдать должное, и этот факт является его настоящим «багажом» в чемпионстве-2017, — так это за Фернанду. Вот и Федун говорит: «На Фернанду настояли Аленичев и селекционный отдел — сказали, он сильнее француза (Лассана Диарра)».

12 с половиной миллионов евро, уплаченные за него «Спартаком» итальянской «Сампдории», не казались вложением очевидным. Тем более что из Бразилии полузащитник прибыл с шестью лишними килограммами. Едва сойдя с трансатлантического рейса из родной страны, он помчался на медобследование — и во время одного из самых сложных рывковых упражнений на беговой дорожке потерял сознание. Потому что, обладая спортивным характером, хотел показать больше, чем на тот момент был способен.

Все эти детали заставили Федуна усомниться в необходимости покупки. Но тут действительно сказал свое слово Аленичев. Если тогдашний спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов Фернанду подыскал, то экс-главный тренер — настоял. За это ему болельщики «Спартака» должны поаплодировать. И не потому что зарплата у Диарра была бы выше. А потому что именно южноамериканец скрепил всю красно-белую конструкцию в единое целое. И его, в отличие от француза, не надо было силком тащить в Россию: на поверку выяснилось, что агент гораздо больше хотел продать Диарра в «Спартак», чем тот желал перейти туда сам.

Кроме того, бразилец оказался компанейским парнем и отлично влился в коллектив. Пару деталей: на чемпионском банкете в ресторане «Ласточка» Фернанду, как и Луиз Адриану, произнес тост на русском языке, и не стал просить его пересадить к соотечественникам, когда оказался за столом в основном с молодыми спартаковцами — Кутеповым, Тимофеевым, Леонтьевым, Селиховым, а также Макеевым.

Кстати, на банкет Фернанду — единственный из легионеров — приехал с семьей. В отличие от многих бразильцев-гуляк, попадавших в Россию и поглощенных ею, он оказался серьезным человеком. И проявлялось это как на поле, так и за его пределами.

Загадка в его трансфере, уже признанном безоговорочно успешным, — в одном. Примерно через неделю после того, как Фернанду оказался в «Спартаке», проводивший сделку Дмитрий Попов покинул клуб. Бывший игрок красно-белых работал в нем много лет, был достаточно близок к Федуну и не был у владельца клуба в «черных списках». Почему он ушел — по сей день загадка в «Спартаке» для всех. Его совершенно точно никто не выгонял. И не собирался.

Это произошло за несколько дней до матча с АЕК и последующей отставки Аленичева. После чего спортивного директора на протяжении золотого сезона у клуба вообще не будет: эту должность с позицией гендира будет совмещать Родионов. Кстати, ему надо отдать должное за выполненное обещание: он действительно подал заявление об уходе после отставки Аленичева.

Но Федун пожелал, чтобы он работал дальше. И легендарный в прошлом форвард не посмел ослушаться. Другое дело, что гендиректорские обязанности, видимо, съедали у него львиную долю времени, и на спортивное директорство его оставалось недостаточно. По крайней мере, так, по моим данным, считает Каррера, которому узкоспециализированного спортивного директора по ходу сезона все же не хватало.

Что же до еще одной фигуры, жестко высказавшейся в адрес Бердыева на презентационной пресс-конференции Карреры, — Александра Жиркова, то этот руководитель занимается сугубо финансовыми вопросами. Ему отдают должное за то, что он вообще не лезет в футбольную составляющую. Когда кто-то начинает предлагать ему каких-то игроков, Жирков чуть ли не руками машет: мне-то, мол, зачем, если я в футболе ничего не понимаю? На нем — сведение дебета с кредитом, и вот это он по-настоящему любит.

Что ж, каждый должен заниматься своим делом.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ЯКИНА ФЕДУН ЗВАЛ КОНТЕ

Очевидно, что в значительной степени Аленичев стал жертвой не только собственной малоопытности, но и неопытности своего первоначального штаба. Но вместе с Дмитрием Ананко они по крайней мере прошли весь путь от любительской лиги до РФПЛ в тульском «Арсенале». Егор Титов же вообще был абсолютным новичком. Хуже того, между двумя помощниками и бывшими партнерами Аленичева по красно-белым 90-х начались распри. Экс-звезда Титов, войдя в аленичевский штаб только в «Спартаке», тут же вышел на первый план, что не могло не возмутить Ананко.

В конце концов отношения между ними дошли до такого накала, что, когда сезон завершился, Аленичев решил выбирать. В интервью «СЭ» Федун сообщил: «Аленичев сам от него (Ананко. — Прим. И. Р.) отказался. Это было его решение». Мои источники эту версию подтверждают. Как и январское интервью 2017 года, когда Ананко на вопрос: «С Аленичевым вы сейчас общаетесь?» ответил: «Нет».

К слову, Каррера к членам своего тренерского штаба относится совершенно иначе. Потому и не стал зимой расширять его, даже получив соответствующие полномочия. Сейчас, летом, это может произойти. Тогда же итальянец, к удивлению многих в руководстве «Спартака», заявил: «Мне никто не нужен».

Поэтому лично у меня мало сомнений, что контракт с Романом Пилипчуком, истекающий, насколько мне известно, в конце мая, будет продлен. Роль этого специалиста в разборе соперников и оперативной тактической корректировке в перерыве велика, а Каррера ценит людей, с которыми работает. Другое дело, что, подобно своему бывшему боссу Антонио Конте в «Челси», он теперь тоже пожелает расширить штаб и пригласить туда кого-то из соотечественников.

Федун утверждает, что впервые услышал о Каррере как раз от Конте, когда вел с ним переговоры о приходе в «Спартак», — в этом случае Массимо пришел бы в качестве помощника. По поводу Конте удалось выяснить некоторые подробности. Разговор с нынешним главным тренером «Челси» у первого лица «Спартака» был за две недели до того, как главным тренером красно-белых был назначен Мурат Якин. Сам же Конте тогда ушел из «Ювентуса» — и только в августе 2014-го возглавил сборную Италии. В зазоре между двумя этими престижными работами у него и были переговоры со «Спартаком».

Понятно, что итальянец был более предпочтительной кандидатурой, чем турецкий швейцарец. Но уровень игроков, которых затребовал бы приобрести Конте, тогдашнему уровню возможностей Федуна (тем более рубль тогда как раз начал резко падать) не соответствовал. Хотя впечатление он произвел колоссальное — не постеснялся, например, даже нарисовать схемы, по которым он строил игру своего «Ювентуса».

А два года спустя, после того, как совет директоров «Спартака» оставит Аленичева на посту главного тренера, Федун решит, что надо укрепить его штаб. И поручит гендиректору Родионову подобрать кандидатуры. У того состоится разговор с тренером вратарей Джанлукой Риомми.

Тот переговорит с Конте, с которым когда-то работал в клубе «Ареццо» — первой команде, которую тренировал будущий босс «Юве», «Скуадры Адзурры» и «Челси». И тот, уже понимая, что его ограничили по количеству итальянских помощников в «Челси» и взять Карреру в Лондон не сможет, порекомендовал его старому знакомому.

После чего Риомми скажет Родионову: «У меня есть человек». И Родионов с Аленичевым полетят на переговоры в расположение сборной Италии на французском Euro-2016.

КАК НЕ СРОСЛОСЬ С БЕРДЫЕВЫМ

Первый разговор Федуна с Бердыевым, на следующий день после отставки Аленичева, произошел в Серебряном Бору. Там, насколько мне известно, стороны даже подписали юридически ни к чему не обязывающую бумагу — этакий протокол о намерениях. Но принципиальное согласие было получено.

В тот момент ничего запредельного Бердыев не потребовал. Разговоры о десяти помощниках не вполне достоверны — речь шла о совокупной зарплате на весь штаб, включая его самого, а под нее уж легенда Казани и Ростова могла включать столько людей, сколько ему требовалась.

Но чем дальше — тем больше, рассказывают, он хотел. Окружение Бердыева передало Федуну фразу своего шефа: мол, та команда, которая сейчас в «Спартаке», ни на что не способна. Резко критиковалось приобретение Фернанду: он, мол, не нужен, а на это место мы возьмем Нобоа.

Сроки сдвигались (у «Ростова"-то были матчи квалификации Лиги чемпионов, которые Бердыев хотел провести), напряжение нарастало. По моим данным, игравший одну из главных ролей в переговорах Юхан Гераскин в какой-то момент из сторонника приглашения Бердыева превратился в противника: уж больно много хотел маститый специалист, ничего еще «Спартаку» не дав. Есть основания полагать, что позиция Гераскина повлияла если не на итоговое решение Федуна, то на сомнения, которые у него появились.

Нельзя же, в конце концов, ставить крест на футболистах, ни дня с ними еще не поработав! Среди игроков, на приобретении которых настаивал Бердыев, имелись кандидатуры, скажем так, неочевидные. Например, Эзотоллахи. Сейчас иранец пылит в аренде в «Анжи», который уже объявил, что выкупать его не будет. И вдруг выяснилось, что Азмун в Ростове вполне может обходиться и без друга-соотечественника. А что бы тогда делал Эзотоллахи в «Спартаке», если он даже в Махачкале не тянет?

Еще Бердыев нахваливал (пусть на покупке и не настаивал) Мусу Думбья, говоря, что такого таланта в России давно не было. А сейчас этот форвард — в аренде в тульском «Арсенале». Нет, ряд людей из «списка Бердыева» уровню «Спартака», безусловно, соответствовал. Тот же Азмун, Нобоа. Возможно, Полоз и Кудряшов. Но нетрудно догадаться, какие средства пришлось бы потратить Федуну и на их приобретение, и на зарплаты, и на раздутый до невозможности штат команды с учетом требований нового тренера.

А тут еще, говорят, и требования по смене руководства академии имени Черенкова, по контролю над трансферной политикой, по введению в руководства клуба ряда приближенных к нему людей, не у каждого из которых была безупречная репутация.

Если бы в «Спартак» приходил исключительно тренер Бердыев, выдающийся специалист, — нет никаких сомнений, что красно-белых он бы возглавил. Но клуб с ним стал бы совсем другим — с иными ключевыми людьми, принципами, философией. А ломать всю систему и устраивать революцию в планы Федуна не входило.

Тем не менее в Монако Федун и Бердыев встретились один на один и проговорили два часа. И, видимо, договорились. После этой встречи в узких кругах распространилась информация: через два дня Бердыев приступит к работе в качестве главного тренера «Спартака».

Это было в субботу. В понедельник Бердыева ждали в офисе клуба. Он не приехал. И не позвонил. И исчез с радаров. После этого в «Спартаке» решили — этого тренера в клубе не будет. Следующую смс Бердыев послал Федуну только в мае. В ней было поздравление с золотыми медалями.

Тогда же Федун скажет: «Никогда не говори “никогда”. Но, скорее всего, не вернусь (к кандидатуре Бердыева, — Прим. И. Р.). Бердыев — великолепный тренер. Ну не срослось… Что Бог ни делает — все к лучшему. Он получил свои бонусы, а я — тренера, который сделал команду чемпионом».

В 2012-М КЛУБ РАБОТАЛ ПРОТИВ ЭМЕРИ. В 2017-М — НА КАРРЕРУ

Когда Карреру после отставки Аленичева назначали и.о., другие кандидатуры не рассматривались. Так же и в момент официального утверждения главным тренером. Тем не менее, даже несмотря на суперположительные характеристики от игроков, уверенности в нем ни у кого быть не могло. Рассказывают, что Федун говорил: «Пусть доработает до конца августа. Никого пока не ищите. Если к перерыву на матчи сборных будет полный караул — тогда приступайте к поискам».

Но к матчам сборных на счету Карреры (если считать и время в роли и.о.) были три победы, одна ничья и ни одного поражения. Причем в первом же матче после утверждения, против «Краснодара», красно-белые показали очень содержательный футбол. Все увидели организованный высокий прессинг, каким «Спартак» до тех пор никогда не отличался, четкое выполнение игровых заданий, железобетонную подстраховку — и в то же время стремление играть агрессивно и в атаку. А потом были 2:0 в Махачкале — именно после того матча Комбаров сказал Каррере культовую фразу: «Grazie, б…».

После этих матчей любые вопросы по продолжению работы Массимо в новом качестве были сняты.

Еще когда он приехал в качестве тренера по работе с защитниками, «Спартак» начал по московским языковым институтам поиск переводчика для Карреры. Так же в свое время нашли для Якина классно работающего в клубе по сей день Глеба Дворецкого. Он переводил мне в Абу-Даби первое спартаковское интервью Луиза Адриану — и я получил наслаждение от его работы.

Полного удовлетворения работой Артема Фетисова, которого как минимум из пяти кандидатов выбрал Каррера, в клубе на первых порах не было. С футбольной терминологией у него было не очень, журналисты оставались не вполне довольны на пресс-конференциях. Но главный тренер своего протеже отстоял. И знаете почему? Потому что Фетисов соответствовал Массимо по эмоциям. Он передавал игрокам не только то, что хочет им сказать итальянец, но и то, как.

Этот резонанс между тренером и его переводчиком объяснялся просто. Фетисов прожил 15 лет в Италии и мыслил по-итальянски. Он с полуслова понимал, что именно Каррера имеет в виду — не в футбольно-математических, а в человеческих категориях. Когда человек даже хорошо знает итальянский, но при этом всю жизнь прожил в России — далеко не всегда он окажется с итальянцем на одной волне. Здесь это произошло. И наверняка тоже внесло какую-то лепту в итоговый успех.

Каррера тоже работал за рубежом впервые в жизни. Но ключевая разница заключалась в том, что все основные фигуры в клубе — Родионов, Жирков, Гераскин — не были лебедем, раком и щукой. Они работали на клуб и на главного тренера, который к зимнему трансферному окну превратился в ключевую фигуру в том числе и по формированию состава.