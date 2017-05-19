Мирча Луческу: На нас идут злобные атаки

ОБ ИНЦИДЕНТЕ С ПРЕССОЙ

— В первую очередь хочу извиниться за случай, который произошел после прошлого матча с «Краснодаром», — начал Луческу, который в среду, уходя с послематчевой пресс-конференции, назвал журналистов «глупыми людьми». — Мое высказывание ни в коем случае не было адресовано тем, кто постоянно с нами, кто постоянно приходит на открытые тренировки «Зенита». Где бы я ни работал, у меня всегда складывались невероятно хорошие отношения со всеми журналистами. К сожалению, здесь оказалась группа людей, которая с моего первого дня в «Зените» почему-то стала относиться ко мне предвзято. Я 40 лет без пауз работаю тренером. Не знаю, есть ли еще такие тренеры. И никаких инцидентов у меня не случалось.

Вся моя жизнь связана с футболом. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться и анализировать те ситуации, которые в нем происходят. Если о чем-то говорю, то делаю это аргументированно. Хочется, чтобы и люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала тоже анализировали ситуацию и сказанные мной слова.

Нет журналистов, которые могли бы закрыть мне рот и не позволить мне говорить, высказывать свое мнение, обсуждать решения других людей.

О ПРЕЗИДЕНТЕ РФС

— Если президент РФС имеет определенные административные полномочия, то, наверное, и я имею полномочия — спортивные. Я отвечаю за результат, защищаю свой труд и своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи: кто знает и может — тот делает. Кто не умеет делать — тот просто дает советы. А кто не знает и не умеет — тот только ругается и ничего не делает.

Я хорошо читаю на русском языке. Читаю все, что пишется обо мне, команде, «Зените». Я знаю, как выигрываются чемпионаты — неоднократно это делал.

Например, почему однажды я сказал о президента РФС. 4 марта я прочитал интервью, в котором экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что лучший трансфер «Спартака» в этом сезоне — это президент РФС. Мол, не видел, чтобы когда-нибудь глава РФС так защищал одну команду.

Я выразил свое мнение, проанализировав это интервью. И сказал, что в трех самых сложных моментах чемпионата он взял сторону «Спартака». Вернее, получилось так, что это обернулось против «Зенита».

О ДАВЛЕНИИ НА КОМАНДУ

— До игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента с Кришито, мы все выигрывали. Причем крупно. И никаких проблем не было, и никто ничего плохого про нас не говорил. А в кубковом матче с «Анжи» удалили нашего вратаря Михаила Кержакова. Хотя все видят, что никакого удаления не было. Это сразу заставило задуматься — что-то пошло не так. Прилетели с кубкового матча — началось еще и давление на команду. Не смогли завоевать один из титулов, хотя задача выиграть Кубок стояла.

О ПОЛЕ НА АРЕНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

— Если вспомнить о поле на арене «Санкт-Петербург», то я начал говорить об этом еще до матчей с «Уралом» и «Тереком». Сказал, что играть в футбол на таком газоне практически невозможно. Так и получилось. Хотя те матчи могли закончиться нашими крупными победами.

Я всего лишь высказал свое мнение. Возможно, чересчур эмоционально. Если кого-то обидел, то прошу прощения у этих людей. Все негативные результаты — на моей совести. А то, что было позитивного в этом сезоне, принадлежит нашим футболистам.

О ТОМ, ГДЕ ВЫИГРЫВАЮТСЯ ТИТУЛЫ И КОНФЛИКТЕ С ШАТОВЫМ

— Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле. И вы это тоже, наверняка, знаете. При всем уважении к «Спартаку». Да, он заслужил чемпионство. Поздравляю его. В той команде есть два игрока, которых я очень люблю и уважаю. Они и у меня много взяли. Это Фернанду и Луиз Адриану. Но очень печально и плохо, что агент Шатова и друг «Спартака» Трабукки, как он себя называет, оба они создали определенные проблемы с одним из наших игроков.

ОБ ОТНОШЕНИИ СМИ.

— Не понимаю отношения к «Зениту» со стороны местной прессы, которая пишет о нас. Соперничество между командами, наверное, идет и на уровне прессы во многих странах. Вспомните, как газета El Mundo Deportivo пишет о «Барселоне», а Marca — о «Реале». Или как La Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере», а Сorierre dello Sport — о «Юве».

Определенные положительные эмоции своим командам местная пресса должна давать. У команды, тренера есть тогда хоть какая-то поддержка. Критика же всегда сами знаете, как воспринимается. А хвалебных моментов, даже когда они заслуженные, совсем мало.

Ясно, что в Москве все симпатизируют друг другу. И, несмотря на соперничество, хотят, чтобы титул остался в Москве. Это нормально. Я это понимаю. Но не люблю, когда идет не анализ, а злобные атаки на нас. Будет новый чемпионат. Перед теми же командами будут ставиться те же задачи. И питерская пресса могла бы поддержать свою команду, если она заслуживает этого.

О ПЕРЕЕЗДЕ РФПЛ В ПЕТЕРБУРГ

— Санкт- Петербург — такой же великий город, как и Москва. По идее профессиональная лига должна находиться в Петербурге, а федерация — в Москве. Как это, например, происходит в Италии. Там офис федерация находится в Риме, а лиги — в Милане. Наверное, футбольной столицей может быть и Петербург. В том числе и административной.

Не знаю, буду ли я в «Зените» в следующем сезоне, но мой возраст и мой опыт могут помочь российскому футболу. Из-за существующей в России системы и сборная не может много лет подняться в рейтинге ФИФА и пройти, наконец, групповой этап на Еuro и чемпионате мира. Потенциал у страны невероятный, но, видимо, он неправильно используется. Как получилось со стадионом, который строили десять лет, а мы вышли на поле, и стало ясно, что на нем просто невозможно играть.

Если мы победим «Локомотив», но не выйдем в Лигу чемпионов, что тогда говорить — что мы сыграли с «Тереком» на поле, где невозможно играть? Когда я просил, чтобы мы не проводили там матчи, РФС мне ответил, что мы должны протестировать стадион перед Кубком конфедераций.

Еще раз прошу прощения за слишком эмоциональное поведение после матча с «Краснодаром». Я никого не оскорбил, никого не обидел. Но уже четверо представителей федерации оказали на меня давление. Я что, не могу говорить то, что говорю и чувствую? Уверен, что после сегодняшнего разговора снова будет полемика.

Если вы заметили, я никогда не говорил плохо о соперниках и поздравлял их, когда они побеждали. Но я высказываюсь о тех проблемах, которые мешали нам по ходу всего сезона. Если ЦСКА выйдет в Лигу чемпионов, а он к этому близок, я поздравлю его. По ходу сезона он вел себя корректно и был для нас настоящим соперником.

О СУДЕЙСТВЕ

— Если вернуться к моментам домашнего матча с 'Уралом', судья был во всем прав. А что он еще мог сделать? Во всех эпизодах нужно было давать красные карточки. Павлюченко оскорблял судью, что судья должен был сделать? Не удалить его? Когда Дзюба начал толкаться с Емельяновым, по большому счету, оба должны были получать красную карточку. До сих пор еще не принято решение по тем эпизодам. Столько было разговоров после той игры, но никто даже не подумал извиниться и сказать, что все было правильно.

Возьмите недавнюю игру с «Краснодаром» — три чистых пенальти. Маурисиу ударил, рука поднялась — это чистый пенальти, мяч летел в ворота. Прострел Смольникова, мяч попал в руку — это пенальти. И, когда Смольников входил в штрафную, его сбили. Никто опять не сказал ни слова и это не проанализировал.

Возьмем матч в Самаре. Корниленко боролся с Ивановичем. Обычная борьба игроков, но и там разглядели спорный эпизод. И это опять же наша пресса, питерская, а не какая-то сказала, что там был пенальти. Как я должен на это реагировать, если пресса Санкт-Петербурга пишет, что пенальти был там, где его не было?

Когда мы летаем в самолетах, футболисты читают и спрашивают, почему нас так не любят. Нас можно критиковать за результат, но не огульно хаять.

Это моя последняя пресс- конференция в этом сезоне. Я вижу, что вы, журналисты, одобряете мой монолог. Это говорит о том, что между нами есть уважение. Вы уважаете меня, а я уважаю вас. Спасибо!