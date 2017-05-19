Мирча Луческу: На нас идут злобные атаки
Брифинг главного тренера «Зенита» перед матчем заключительного тура с «Локомотивом» превратился в сверхэмоциональный 20-минутный монолог румынского специалиста.
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ОБ ИНЦИДЕНТЕ С ПРЕССОЙ
— В первую очередь хочу извиниться за случай, который произошел после прошлого матча с «Краснодаром», — начал Луческу, который в среду, уходя с послематчевой
Вся моя жизнь связана с футболом. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться и анализировать те ситуации, которые в нем происходят. Если о
Нет журналистов, которые могли бы закрыть мне рот и не позволить мне говорить, высказывать свое мнение, обсуждать решения других людей.
О ПРЕЗИДЕНТЕ РФС
— Если президент РФС имеет определенные административные полномочия, то, наверное, и я имею полномочия — спортивные. Я отвечаю за результат, защищаю свой труд и своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи: кто знает и может — тот делает. Кто не умеет делать — тот просто дает советы. А кто не знает и не умеет — тот только ругается и ничего не делает.
Я хорошо читаю на русском языке. Читаю все, что пишется обо мне, команде, «Зените». Я знаю, как выигрываются чемпионаты — неоднократно это делал.
Например, почему однажды я сказал о президента РФС. 4 марта я прочитал интервью, в котором
Я выразил свое мнение, проанализировав это интервью. И сказал, что в трех самых сложных моментах чемпионата он взял сторону «Спартака». Вернее, получилось так, что это обернулось против «Зенита».
О ДАВЛЕНИИ НА КОМАНДУ
— До игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента с Кришито, мы все выигрывали. Причем крупно. И никаких проблем не было, и никто ничего плохого про нас не говорил. А в кубковом матче с «Анжи» удалили нашего вратаря Михаила Кержакова. Хотя все видят, что никакого удаления не было. Это сразу заставило задуматься —
О ПОЛЕ НА АРЕНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
— Если вспомнить о поле на арене «Санкт-Петербург», то я начал говорить об этом еще до матчей с «Уралом» и «Тереком». Сказал, что играть в футбол на таком газоне практически невозможно. Так и получилось. Хотя те матчи могли закончиться нашими крупными победами.
Я всего лишь высказал свое мнение. Возможно, чересчур эмоционально. Если
О ТОМ, ГДЕ ВЫИГРЫВАЮТСЯ ТИТУЛЫ И КОНФЛИКТЕ С ШАТОВЫМ
— Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле. И вы это тоже, наверняка, знаете. При всем уважении к «Спартаку». Да, он заслужил чемпионство. Поздравляю его. В той команде есть два игрока, которых я очень люблю и уважаю. Они и у меня много взяли. Это Фернанду и Луиз Адриану. Но очень печально и плохо, что агент Шатова и друг «Спартака» Трабукки, как он себя называет, оба они создали определенные проблемы с одним из наших игроков.
ОБ ОТНОШЕНИИ СМИ.
— Не понимаю отношения к «Зениту» со стороны местной прессы, которая пишет о нас. Соперничество между командами, наверное, идет и на уровне прессы во многих странах. Вспомните, как газета El Mundo Deportivo пишет о «Барселоне», а Marca — о «Реале». Или как La Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере», а Сorierre dello Sport — о «Юве».
Определенные положительные эмоции своим командам местная пресса должна давать. У команды, тренера есть тогда хоть
Ясно, что в Москве все симпатизируют друг другу. И, несмотря на соперничество, хотят, чтобы титул остался в Москве. Это нормально. Я это понимаю. Но не люблю, когда идет не анализ, а злобные атаки на нас. Будет новый чемпионат. Перед теми же командами будут ставиться те же задачи. И питерская пресса могла бы поддержать свою команду, если она заслуживает этого.
О ПЕРЕЕЗДЕ РФПЛ В ПЕТЕРБУРГ
— Санкт- Петербург — такой же великий город, как и Москва. По идее профессиональная лига должна находиться в Петербурге, а федерация — в Москве. Как это, например, происходит в Италии. Там офис федерация находится в Риме, а лиги — в Милане. Наверное, футбольной столицей может быть и Петербург. В том числе и административной.
Не знаю, буду ли я в «Зените» в следующем сезоне, но мой возраст и мой опыт могут помочь российскому футболу.
Если мы победим «Локомотив», но не выйдем в Лигу чемпионов, что тогда говорить — что мы сыграли с «Тереком» на поле, где невозможно играть? Когда я просил, чтобы мы не проводили там матчи, РФС мне ответил, что мы должны протестировать стадион перед Кубком конфедераций.
Еще раз прошу прощения за слишком эмоциональное поведение после матча с «Краснодаром». Я никого не оскорбил, никого не обидел. Но уже четверо представителей федерации оказали на меня давление. Я что, не могу говорить то, что говорю и чувствую? Уверен, что после сегодняшнего разговора снова будет полемика.
Если вы заметили, я никогда не говорил плохо о соперниках и поздравлял их, когда они побеждали. Но я высказываюсь о тех проблемах, которые мешали нам по ходу всего сезона. Если ЦСКА выйдет в Лигу чемпионов, а он к этому близок, я поздравлю его. По ходу сезона он вел себя корректно и был для нас настоящим соперником.
О СУДЕЙСТВЕ
— Если вернуться к моментам домашнего матча с 'Уралом', судья был во всем прав. А что он еще мог сделать? Во всех эпизодах нужно было давать красные карточки. Павлюченко оскорблял судью, что судья должен был сделать? Не удалить его? Когда Дзюба начал толкаться с Емельяновым, по большому счету, оба должны были получать красную карточку. До сих пор еще не принято решение по тем эпизодам. Столько было разговоров после той игры, но никто даже не подумал извиниться и сказать, что все было правильно.
Возьмите недавнюю игру с «Краснодаром» — три чистых пенальти. Маурисиу ударил, рука поднялась — это чистый пенальти, мяч летел в ворота. Прострел Смольникова, мяч попал в руку — это пенальти. И, когда Смольников входил в штрафную, его сбили. Никто опять не сказал ни слова и это не проанализировал.
Возьмем матч в Самаре. Корниленко боролся с Ивановичем. Обычная борьба игроков, но и там разглядели спорный эпизод. И это опять же наша пресса, питерская, а не
Когда мы летаем в самолетах, футболисты читают и спрашивают, почему нас так не любят. Нас можно критиковать за результат, но не огульно хаять.
Это моя последняя пресс- конференция в этом сезоне. Я вижу, что вы, журналисты, одобряете мой монолог. Это говорит о том, что между нами есть уважение. Вы уважаете меня, а я уважаю вас. Спасибо!
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