Комитет по этике: Луческу извинился за свои слова? Это ещё ничего не значит
Глава комитета по этике Семён Андреев прокомментировал извинения главного тренера «Зенита» Мирча Луческу перед журналистами.
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После матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром (1:0) Луческу сказал, что у него впечатление, что президент РФС Виталий Мутко «дал знак против «Зенита», после чего он досрочно покинул
«Луческу извинился? Это ещё ничего не значит. Если заявка от президента РФС по данному инциденту последует, то будем рассматривать. Но пока обращения от Виталия Леонтьевича не было. Будут ли учтены извинения Луческу — неизвестно, многое зависит от тяжести нарушения регламента. Но комитет обычно рассматривает все аспекты инцидента», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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