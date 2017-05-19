Комитет по этике: Луческу извинился за свои слова? Это ещё ничего не значит

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После матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром (1:0) Луческу сказал, что у него впечатление, что президент РФС Виталий Мутко «дал знак против «Зенита», после чего он досрочно покинул пресс-конференцию с журналистами со словами «вот тупые».

«Луческу извинился? Это ещё ничего не значит. Если заявка от президента РФС по данному инциденту последует, то будем рассматривать. Но пока обращения от Виталия Леонтьевича не было. Будут ли учтены извинения Луческу — неизвестно, многое зависит от тяжести нарушения регламента. Но комитет обычно рассматривает все аспекты инцидента», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.