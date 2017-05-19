Футболист «Рубина» Цакташ дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника «Рубина» Мийо Цакташа на два матча за нарушение на защитнике ЦСКА Василии Березуцком в матче чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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В среду «Рубин» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:2. На 49-й минуте встречи Цакташ получил прямую красную карточку за фол на Березуцком. В результате защитник не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Щенникова.
«За грубую игру дисквалификация на два матча с учетом автоматической», — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоялось в пятницу в Доме футбола в Москве.
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