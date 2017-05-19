Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29798851/
19 мая 2017, 13:48 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Рубина» Цакташ дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника «Рубина» Мийо Цакташа на два матча за нарушение на защитнике ЦСКА Василии Березуцком в матче чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Полузащитник получил прямую красную карточку в матче с ЦСКА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду «Рубин» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 0:2. На 49-й минуте встречи Цакташ получил прямую красную карточку за фол на Березуцком. В результате защитник не смог продолжить игру и был заменен на Георгия Щенникова.

«За грубую игру дисквалификация на два матча с учетом автоматической», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в пятницу в Доме футбола в Москве.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю

Сборная России по хоккею матчи группового этапа ЧМ-2021 сыграет в Минске

Смирнов: WADA поменяло мнение о докладе Макларена без внешнего давления