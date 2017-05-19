КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей
Председатель
контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек» (3:0).
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«По игре “Спартак” — “Терек”: болельщики “Спартака” использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тыс. рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
|17.05.2017 19:30
|Зрители 43602
|основной раунд: 29-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Рашид Рахимов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|6
|10
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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