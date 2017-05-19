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19 мая 2017, 13:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек» (3:0).

Стадион Открытие Арена перед началом матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный). Увеличить
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«По игре “Спартак” — “Терек”: болельщики “Спартака” использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тыс. рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

17.05.2017 19:30 Зрители 43602 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Каррера дисквалифицирован на один матч условно за поведение в матче с «Тереком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек» (3:0).
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