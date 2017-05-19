КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей

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«По игре “Спартак” — “Терек”: болельщики “Спартака” использовали и бросали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 400 тыс. рублей. Также они скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.