Каррера дисквалифицирован на один матч условно за поведение в матче с «Тереком»
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контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек» (3:0).
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«По матчу “Спартак” — “Терек”, по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тыс. рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на 6 месяцев», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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