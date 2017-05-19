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19 мая 2017, 13:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера дисквалифицирован на один матч условно за поведение в матче с «Тереком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» — «Терек» (3:0).

Стадион Открытие Арена перед началом матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Терек (Грозный). Увеличить
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«По матчу “Спартак” — “Терек”, по рапорту делегата на 62-й и 88-й минуте Каррера покидал пределы технической зоны. Это уже пятое нарушение у тренера. Мы оштрафовали его на 30 тыс. рублей и дисквалифицировали на один матч условно и установили испытательный срок на 6 месяцев», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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Новости Премьер-лиги

КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей

КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Спартак» — «Терек» (3:0).
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