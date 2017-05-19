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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29798039/
19 мая 2017, 13:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Луческу принес извинения журналистам за резкое высказывание

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу извинился перед журналистами за высказывание после матча 29-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).

Главный тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> извинился перед журналистами за высказывание после матча 29-го тура чемпионата России против Краснодара (1:0). Увеличить
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Напомним, что уходя с пресс-конференции специалист назвал журналистов stupid people — глупыми.

При этом сегодня Луческу подчеркнул, что к тем, кто приходит на открытые тренировки команды, его заявление и не относилось. (Сергей ЦИММЕРМАН).

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