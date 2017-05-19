Луческу принес извинения журналистам за резкое высказывание
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу извинился перед журналистами за высказывание после матча 29-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0).
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Напомним, что уходя с
При этом сегодня Луческу подчеркнул, что к тем, кто приходит на открытые тренировки команды, его заявление и не относилось. (Сергей ЦИММЕРМАН).
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