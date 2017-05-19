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19 мая 2017, 13:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Владимир Дударенко скончался на 72-м году жизни

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Владимир Дударенко скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

1971 год. Игроки команды ЦСКА Владимир Астаповский Владимир Кузнецов Марьям Плахетко Николай Долгов Владимир Поликарпов Альберт Шерстенев Борис Копейкин Владитмир Капличный Юрий Пшеничников Александр Голованов Владимир Дударенко Юрий Истомин Владимир Федотов Виктор Оглоблин Александр Бабенко Владимир Дорофеев. (слева направо). Увеличить
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Дударенко был известен своими выступлениями за ЦСКА. В 1970 году в составе армейской команды он стал чемпионом СССР. В «золотом матче» против московского «Динамо» (4:3) Дударенко открыл счет.

Дударенко играл за ЦСКА с 1967 по 1974 год. В составе команды он провел 215 матчей и забил 31 гол. В 1971 году он провел два матча за сборную СССР против сборных Сальвадора и Мексики.

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