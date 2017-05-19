Тренерский тупик для Галицкого. Колонка Казакова

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Самая большая загадка этого лета — «Краснодар».

В Санкт-Петербурге уже машут без особой скорби платочками вслед Луческу. В Ростове все идет к тому, что Бердыев останется в клубе и попробует сделать его — уже без оглядки на Лигу чемпионов — лучшей командой в стране. Финиш «Локомотива» вроде бы снял сомнения о будущем Семина, которое еще в апреле многим представлялось совершенно иным.

Слухов, конечно, сейчас хоть отбавляй. Об интересе «Рубина» к Бердыеву — но исключительно как к тренеру, без влияния на трансферную политику, и еще к трем русскоязычным специалистам. О том, что Кононов ударил по рукам с «Тереком». О том, что в «Зените» будут перемены — и большие. О многих других игроках и тренерах, которых ждет летняя миграция.

Это и понятно. Начинается межсезонье — жаркая пора.

Но если мы можем приблизительно предположить то, что ждет каждый из клубов премьер-лиги, «Краснодар» в этой истории стоит особняком.

После того как «быки» проиграли «Зениту», их в турнирной таблице обошел «Ростов». Итоговое пятое место оставит «Краснодар» без Лиги Европы. Все уверены, что если такое произойдет — Шалимову это не простят.

Несмотря на то, что он принял команду от Кононова на шестом месте, и поначалу «Краснодар» смотрелся достойно. В том числе и в Лиге Европы.

И, несмотря на то, что «Краснодар», закончив эпопею со стадионом, не спешит тратить на игроков так и столько, как это делает «Спартак» — еще один частный клуб, владелец которого славится поиском собственного пути.

Шалимова сейчас принято упрекать, что он, изменив прежнюю модель игры, лучшую так и не создал. Что команда стала мало забивать, забыв об идеологии «зрелищного футбола».

Но эти претензии — при всей их справедливости, — не отвечают на другой и более важный вопрос: куда движется клуб? Или, точнее, — что он хочет получить от главного тренера?

Шалимов — шестой тренер в истории «Краснодара». Самый известный — если оценивать футбольное имя, а не тренерские успехи. Возможно, самый интересный собеседник для президента клуба Сергея Галицкого из тренеров.

Когда говорят, что при нем в итоге стало хуже, чем при Кононове, этот упрек не вполне точный. Кононова уволили в тот момент, когда стало понятно, что он отдал команде и ее президенту все, что мог. Оставайся он дальше у руля, все стало бы еще хуже, чем сейчас.

Просто это «хуже» иное, чем «хуже» при Шалимове. Из двух зол выбирают меньшее — справедливая поговорка, но уместная, только когда ты повлиять на ситуацию не можешь.

В «Краснодаре» — могут. Но пока, вероятно, еще не решаются. Почему? Потому что любая отставка — это одновременно и назначение.

Известно, что «Краснодару» нужен русскоязычный (чтобы полноценно общаться с досконально контролирующим ситуацию Галицким), системный, современный тренер, который при этом еще и ставит атакующий, зрелищный футбол. Уволить Шалимова несложно. Вопрос — кого взять на его место? Человека, отвечающего всем этим качествам.

Слуцкий близок к трудоустройству в Англии. «Уотфорд», о котором столько было сказано, на самом деле не был приоритетным вариантом уже давно.

Арвеладзе, о желании видеть которого во главе «быков» говорили еще до Шалимова, в Турции работал без особых успехов, а в «Маккаби» не выдержал даже один сезон.

Вероятно, им мог бы стать Тихонов, который сейчас творит историю в Красноярске. Но, как понимаю, если спартаковская легенда и задумается об уходе из «Енисея», самым желанным следующим вариантом для него стали бы самарские «Крылья». Тихонов выстраивает свою карьеру без ошибок еще с игроцких времен. А от нового тренера в «Краснодаре» будут ждать большего, чем от Кононова, игравшего в финале Кубка и завоевавшего бронзовые медали.

Свободен сейчас Юрий Красножан. Валерий Непомнящий смотрит на футбол со стороны, а не изнутри… Возможно, Бердыев бы смог сделать «Краснодар» участником Лиги чемпионов — но его кандидатура совсем не вписывается в идеологию клуба, созданную Галицким.

Парадоксальным образом получается, что на рынке сейчас нет тренера, отвечающего всем заданным параметрам поиска. Кого-то надо перестраивать. Под кого-то надо перестраиваться самим.

Плюс к этому следует учесть, что «Краснодар», покупая интересных игроков за рубежом, в трансферных историях в России ведет себя осторожно. А иногда — экономно, не желая переплачивать.

Лунев мог оказаться в Краснодаре, но в итоге поехал в «Зенит». Мариу Фернандес мог оказаться в Краснодаре, но зеленую футболку надел Шишкин.

А еще ведь есть и клубная академия. Которую Капелло называл вслух и за глаза лучшей в мире. Где уже есть выпускники, которые, согласно философии Галицкого, должны играть в основном составе.

Президент «Краснодара» настолько глубоко и основательно погрузился в футбол, что это породило проблему. Если посмотреть на список тех, кто тренировал «быков», — вы не найдете ни одной фамилии успешного специалиста. Хотя, казалось бы, рецепт прост — если есть деньги, бери маститого тренера, и он выстроит тебе чемпионскую команду.

Не удивлюсь, кстати, если Галицкий внутри системы клуба создаст элитный курс по подготовке тренерских кадров. Чтобы попытаться сделать конвейер по производству не только игроков, но и тренеров.

Но пока этого нет, «Краснодару» надо решать другую задачу.