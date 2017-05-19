Игорь Чугайнов: В июле Луческу 72. Зачем рисковать здоровьем?
Бывший защитник «Локомотива» и сборной России — о золоте «Спартака», тупике «Зенита» и битве за выживание.
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— Главная неожиданность тура?
— Обошлось без сенсаций. «Спартак» при переполненных трибунах готовился праздновать чемпионство, поэтому футболисты ответственно отнеслись к игре и шансов «Тереку» не оставили. ЦСКА и «Зенит», которые бьются за место в Лиге чемпионов, осечек не допустили. В нижней части таблицы тоже все закономерно. Разве что за «Оренбург» обидно. Забить «Уфе» на 90-й и не удержать победу… Эта ничья может стоить клубу места в
— Теперь надо побеждать «Ростов».
— Сложнейшая задача! Бердыев с маститыми командами закрываться умеет. А уж с теми, кто уступает в классе, тем более. Учитывая, что «Ростову» для попадания в Лигу Европы нужна ничья, победа «Оренбурга» будет сродни чуду.
— Можно и без него обойтись — если «Арсенал» не одолеет «Спартак».
— Давайте смотреть правде в глаза — сезон для спартаковцев закончился в матче с «Тереком». Получили чемпионский кубок, погуляли на славу. Ну и какая у них в Туле мотивация? Парни мыслями уже в отпуске. В этом шанс для «Арсенала». Хотя мои симпатии на стороне «Оренбурга».
— Почему?
— С точки зрения игрового рисунка команда более организованная, выдавала интересные матчи. Например, в Москве со «Спартаком», когда чуть не увезла ничью. Бюджет скромный, некоторые футболисты еще во второй лиге за клуб выступали. У «Арсенала» с финансами гораздо лучше, зимой мог себе позволить пригласить кучу новичков.
— Бог с ними, с аутсайдерами. Давайте о «Спартаке». На что можно рассчитывать с нынешним составом в Лиге чемпионов?
— При жеребьевке «Спартак» окажется в первой корзине, так что из группы выйти реально. Но теперь для него начинается самое сложное — испытание медными трубами. Это касается и футболистов, и тренерского штаба. Выстрелить раз способен кто угодно. Намного труднее из года в год подтверждать результат. Думаю, уже в августе станет понятно, удастся ли команде сохранить чемпионский настрой.
— Где болевая точка?
— Оборона. Летом ее надо укреплять в первую очередь. Каррера пробовал разные сочетания, но ни одно не смотрелось монолитом. К любому защитнику вопросов хватает. Пожалуй, меньше — к Таски и Боккетти. Увы, наши ребята до их уровня пока не дотягивают.
— Вы о Кутепове с Джикией?
— Ну да. Оба не слишком надежны. Особенно Кутепов часто допускает ошибки. Джикию же помню еще по матчам за дзержинский «Химик» в ФНЛ. Он и там не блистал. Тем удивительнее, что через пару лет оказался в «Спартаке».
— Кто фаворит в гонке за серебро?
— ЦСКА. Вряд ли дома в матче с «Анжи» возникнут проблемы. «Локомотив» же точно даст бой «Зениту». Впрочем, дело не только в календаре.
— А в чем?
— Армейцы больше заслуживают места в Лиге чемпионов. «Зениту» они уступают и по составу, и по финансовым возможностям. Но в этих условиях сработали прекрасно, выжали максимум. А руководителям «Зенита» нужно проанализировать ситуацию и задуматься, почему команда проваливает второй год подряд. Не исключено, произойдут
— Луческу — тупик для «Зенита»?
— Да. Ему так и не удалось выстроить командную игру. Набрал дорогих футболистов почти на два состава, однако никто из новичков «Зенит» не усилил. Не будем забывать и о том, что Луческу в июле стукнет 72. Зачем иностранцу в таком возрасте рисковать здоровьем ради побед российского клуба?
— Допускаете, что «Зенит» в кои веки сделает ставку на российского тренера?
— Почему нет? Есть Бердыев, Слуцкий. Оба доказали, что могут добиваться результата на высоком уровне.
— Для Федуна лучший игрок чемпионата — Глушаков. А кто для вас?
— Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.
— А Промес?
— Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я — за Глушакова. Люблю тружеников.
— Про Смолова не забыли?
— Нынешний сезон он провел не так лихо, как предыдущий. Хотя, судя по всему, вновь выиграет бомбардирскую гонку. Ну, а самое главное — лучший футболист должен быть в команде, которая стала чемпионом. Я в этом убежден!
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— Кокорин. Если раньше у парня были яркие матчи и за клуб, и за сборную, то сейчас даже вспомнить нечего. Отбегал сезон вхолостую. Шатов с Мамаевым тоже выглядели слабо.
— Значит, неудивительно, что все трое не попали в состав сборной на Кубок конфедераций?
— Разумеется. Мне кажется, Черчесов вызвал всех сильнейших на данный момент.
— А Денисов?
— Вот он бы не помешал. Не так много в России классных игроков, чтоб разбрасываться исполнителями уровня Денисова. В интересах сборной можно наступить на горло собственным амбициям, причем это не должна быть улица с односторонним движением. Футболисту и тренеру надо сделать шаг навстречу друг другу. Наша сборная от этого только выиграет.
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