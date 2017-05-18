В «Локомотиве» не комментируют возможное назначение Скрипника
По информации «СЭ», вероятен сценарий, при котором главным тренером «Локомотива» в межсезонье станет украинский специалист Виктор Скрипник. Назначение может состояться после совета директоров клуба, заседание которого состоится по окончании сезона.
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Вероятен, впрочем, и вариант, при котором нынешнему главному тренеру железнодорожников Юрию Семину удастся сохранить свой пост. Контракт 70-летнего специалиста заканчивается после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один.
Ранее сам Семин говорил о продолжении сотрудничества с «Локо» как о решенном вопросе. Глава совета директоров
— Не комментируем, — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус в ответ на просьбу высказаться о возможном назначении Скрипника.
Скрипник работал главным тренером бременского «Вердера» с октября 2014 по сентябрь 2016-го — он стал первым украинским специалистом, получившим пост наставника в бундеслиге. Не исключено, впрочем, что Скрипник не единственный кандидат на пост тренера «Локо» из числа специалистов, имеющих опыт работы в немецком чемпионате.
Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 21 мая, начало — в 15.00 по московскому времени.
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