В «Локомотиве» не комментируют возможное назначение Скрипника

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Вероятен, впрочем, и вариант, при котором нынешнему главному тренеру железнодорожников Юрию Семину удастся сохранить свой пост. Контракт 70-летнего специалиста заканчивается после этого чемпионата и предусматривает продление еще на один.

Ранее сам Семин говорил о продолжении сотрудничества с «Локо» как о решенном вопросе. Глава совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков эту информацию не подтвердил, заявив, что «все будет комментировать по итогам сезона».

— Не комментируем, — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус в ответ на просьбу высказаться о возможном назначении Скрипника.

Скрипник работал главным тренером бременского «Вердера» с октября 2014 по сентябрь 2016-го — он стал первым украинским специалистом, получившим пост наставника в бундеслиге. Не исключено, впрочем, что Скрипник не единственный кандидат на пост тренера «Локо» из числа специалистов, имеющих опыт работы в немецком чемпионате.

Напомним, что в заключительном туре чемпионата «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 21 мая, начало — в 15.00 по московскому времени.