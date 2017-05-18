Артем Ребров: Если Черчесов позовет в сборную, приеду

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— В котором часу легли накануне спать?

— В начале седьмого, кажется. Если не позже.

— Ничего себе!

— А что? Думаю, если бы ответил, что в одиннадцать или двенадцать, никто бы не поверил. Да и не понял бы!

— Голова не болит?

— Нет, с алкоголем не переусердствовали. И так много адреналина и эмоций. Шампанское, конечно, было, но в разумных количествах. Видите, смог же прийти к вам!

— Программа стала более насыщенной, чем в ту самую победную ночь?

— Ох, в тот раз оказалось тяжелее. Тогда дня два даже разговаривал с трудом. Дочку в садик утром не повел. Сейчас все спокойнее прошло. Уже на опыте. Но все равно отметили здорово. Безумие на поле, безумие потом. Телефон полон видео, вечером сяду и все спокойно посмотрю.

— Самый яркий момент — это когда на поле ринулись фанаты?

— Со стороны забег наверняка выглядел эффектным и в чем-то даже устрашающим — две такие волны могучие. Но я-то был в середине и толком ничего не видел. Ко мне подбежал приятель, обнял, я ему обещал перчатки — отдал. Еще кому-то отдал майку, потом повязку Глушакова. Потом кто-то схватился за бутсы, начал откручивать вместе с коленями. Я говорю: подождите! Снял спокойно, одному отдал, второму. Следующими были гетры, шорты тоже ушли. Но когда кто-то схватился за трусы, пришлось дать по рукам.

— Кому трусы оказались нужны?

— А кто его знает? Щипал кто-то сзади.

— Игоря Рабинера зачем пивом облили?

— Чтобы писал хорошо о «Спартаке» и о нашем чемпионстве! Я ему так и сказал. А вообще поливали всех, кто оказался в раздевалке. Леонида Арнольдовича (Федуна. — Прим. «СЭ») — тоже.

— Кому еще дали бы золотую медаль, если бы могли?

— Вчера сколько тысяч человек пришло на стадион? А у телевизоров сидели? Вот всем им и вручил бы. Все они своей верой в нас заслужили золота.

— Массимо Каррера поверил в чемпионство в марте. А вы?

— Когда в первом круге обыграли «Локомотив», мелькнула мысль: черт, да у нас хорошая команда, реально хорошая, а не как раньше, когда кто в лес, кто по дрова. Другим моментом стал матч с «Амкаром», когда Глушаков забил в самом конце. Я подумал, если вытаскиваем такие встречи, это не просто так. Ну, и третий эпизод — это, конечно, победа над ЦСКА этой весной. Тогда понял, что своего уже не упустим.

— Помните первый разговор Карреры с командой?

— Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза. Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить.

— Предшественники не смогли?

— Никто не говорит, что предыдущие тренеры плохие. Но что-то Каррера такое принес, что это сработало. Кто-то кивает на удачу, на везение — это абсурд. Но ерунда и то, что Каррера дал только эмоции. А как же физика? Таких нагрузок, такой беговой работы, как в этом сезоне, не получали никогда! Даже у Якина. Было тяжело, кто-то пищал, но это дало результат. Мы преодолели трудности, в том числе и во время зимнего перерыва, и победили.

— Разъясните вашу позицию по выступлению в сборной России?

— Не отказывался от национальной команды, не было такого. Мои слова трактовали так, что я, мол, такой великий и не хочу сидеть вторым или третьим. Но тренер после этого меня видел и на сборах в Эмиратах, и в Испании. Мог ведь спросить: слышал, ты не хочешь играть за сборную. Ответил бы: Саламыч, так и так.

Поймите, не хочу заново поднимать эту тему, но объяснить позицию надо. Я действительно считаю, что просто так находиться в сборной и проводить там время будет полезнее молодым парням — Луневу, Селихову, Медведеву. Но если действительно понадоблюсь, если Черчесов позвонит и скажет «ты нужен», я поеду. Однако занимать место молодых ребят — нет, это не мое. При этом уважительно отношусь к тренеру. И считаю, что сейчас в сборную вызваны сильнейшие вратари.