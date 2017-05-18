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18 мая 2017, 21:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Поле стадиона «Спартака» выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Поле стадиона «Открытие-Арена» выдержало празднование победы московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 и будет оптимально готово к матчам Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко.

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© ИТАР-ТАСС

«Спартак» в среду в игре 29-го тура чемпионата России со счетом 3:0 победил грозненский «Терек». Сразу после финального свистка на поле ринулись болельщики, данная акция была согласована заранее; в результате на газоне стадиона оказалось более 10 тысяч человек. Также на поле прошла церемония награждения «Спартака» кубком победителя чемпионата России. Спартаковский стадион в июне-июле примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру между сборными России и Португалии.

«Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков “Спартака” с победой в матче с “Тереком” и долгожданным чемпионством. Вчера у нас на “Открытие-Арене” был незабываемый вечер — полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками», — сказал Атаманенко.

«При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки, — продолжил собеседник ТАСС. — Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки».

«Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий. Мы уверены, что к матчам Кубка конфедераций поле “Открытие- Арены” будет в оптимальных игровых кондициях», — отметил коммерческий директор московского клуба.

«Мы очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов», — подытожил Атаманенко.

«Спартак» выиграл чемпионат России за три тура до конца турнира. Клуб стал чемпионом России в 10-й раз, ранее это удавалось «Спартаку» в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

17.05.2017 19:30 Зрители 43602 основной раунд: 29-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:0 Терек
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Рашид Рахимов
Голы
15′ Денис Глушаков 8
19′ Денис Глушаков (Мендеш Андраде Зе Луиш, И. Попов) 8
74′ Квинси Промес (Дж. Ананидзе) 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
Сердар Таски 35
75′ Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Лукас Мартинс Фернанду 11
70′ Денис Глушаков (к) 8
Александр Самедов 19
23′ 62′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
65′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
14 Далер Кузяев
17 Аблай Мбенг
23 Факундо Пирис 45+1′
2 Дантас Биспу Родолфу 76′
21 Одисе Роши
19 Олег Иванов 89′
77 Бернард Бериша
55 Игорь Лебеденко 83′
95 Магомед Митришев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 6
10 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
3 Угловые 5
9 Фолы 12
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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