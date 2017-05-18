Поле стадиона «Спартака» выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» в среду в игре 29-го тура чемпионата России со счетом 3:0 победил грозненский «Терек». Сразу после финального свистка на поле ринулись болельщики, данная акция была согласована заранее; в результате на газоне стадиона оказалось более 10 тысяч человек. Также на поле прошла церемония награждения «Спартака» кубком победителя чемпионата России. Спартаковский стадион в июне-июле примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру между сборными России и Португалии.

«Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков “Спартака” с победой в матче с “Тереком” и долгожданным чемпионством. Вчера у нас на “Открытие-Арене” был незабываемый вечер — полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками», — сказал Атаманенко.

«При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки, — продолжил собеседник ТАСС. — Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки».

«Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий. Мы уверены, что к матчам Кубка конфедераций поле “Открытие- Арены” будет в оптимальных игровых кондициях», — отметил коммерческий директор московского клуба.

«Мы очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов», — подытожил Атаманенко.

«Спартак» выиграл чемпионат России за три тура до конца турнира. Клуб стал чемпионом России в 10-й раз, ранее это удавалось «Спартаку» в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.