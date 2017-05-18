Один матч на стадионе «Петровский» обойдётся «Тосно» в 4 млн рублей
Основной домашней ареной вышедшего в РФПЛ «Тосно» в следующем сезоне станет стадион «Петровский» в
Санкт-Петербурге — договор с «Зенитом» об аренде уже подписан.
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Президент региональной спортивной федерации футбола Ленобласти и совладелец «Тосно» Борис Пайкин сообщил, что один матч на стадионе «Петровский» обойдётся клубу в 4 млн рублей. «Там есть ещё технические вопросы, которые мы как раз сейчас будем обсуждать», — уточнил он.
«Мы понимаем, что сегодня стадиона, который соответствовал бы
В перспективе Ленобласть рассматривает возможность и строительства современного большого стадиона в Кудрово, где есть участок площадью 120 га — сейчас он находится в аренде у одной из компаний акционеров FortGroup (владельцы «Тосно»). «Мы сегодня рассматриваем возможность для того, чтобы привлечь хорошие строительные компании — часть этой площадки использовать для строительства жилья и современных офисов и гостиниц. И мы надеемся, что если придёт серьёзный девелопер, то эту площадку можно рассматривать как раз для строительства хорошего стадиона, который может быть использован для нужд как Ленобласти, так и Петербурга. Потому что Кудрово — это лучшая логистика из того, что мы можем предложить на территории Ленобласти, учитывая, что Кудрово попало в проект петербургского метрополитена. Даже сейчас развязки и кольцевая позволяют удобно добраться из любой точки Петербурга и Ленобласти — в том числе из аэропорта. Если у нас появится предложение, придёт девелопер, который скажет, что под реализацию его жилищного проекта он готов взять себе в нагрузку и построить стадион, — мы такой вариант совместно с FortGroup, совместно с федерацией футбола Ленобласти будем рассматривать», — сообщил Дрозденко.
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