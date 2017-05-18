Игнашевич, Васин и Фернандес получили травмы в матче с «Рубином»
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес и хавбек Бибрас Натхо получили травмы в матче чемпионата России с казанским «Рубином», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Матч 29-го тура прошел в среду в Казани и завершился победой армейцев со счетом 2:0. У Березуцкого и Васина — травмы мягких тканей голени, у Игнашевича — костей левой стопы. У Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа, а у Натхо — сильный ушиб передней поверхности голени.
Решение об участии данных игроков во встрече 30-го тура с махачкалинским «Анжи», который пройдет 21 мая, будет принято накануне матча.
|17.05.2017 19:30
|Зрители 21405
|основной раунд: 29-й тур
|Казань Арена
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|4
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|11
|1
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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