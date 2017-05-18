Игнашевич, Васин и Фернандес получили травмы в матче с «Рубином»

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Матч 29-го тура прошел в среду в Казани и завершился победой армейцев со счетом 2:0. У Березуцкого и Васина — травмы мягких тканей голени, у Игнашевича — костей левой стопы. У Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа, а у Натхо — сильный ушиб передней поверхности голени.

Решение об участии данных игроков во встрече 30-го тура с махачкалинским «Анжи», который пройдет 21 мая, будет принято накануне матча.