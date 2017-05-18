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18 мая 2017, 17:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Игнашевич, Васин и Фернандес получили травмы в матче с «Рубином»

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес и хавбек Бибрас Натхо получили травмы в матче чемпионата России с казанским «Рубином», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

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Матч 29-го тура прошел в среду в Казани и завершился победой армейцев со счетом 2:0. У Березуцкого и Васина — травмы мягких тканей голени, у Игнашевича — костей левой стопы. У Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа, а у Натхо — сильный ушиб передней поверхности голени.

Решение об участии данных игроков во встрече 30-го тура с махачкалинским «Анжи», который пройдет 21 мая, будет принято накануне матча.

17.05.2017 19:30 Зрители 21405 основной раунд: 29-й тур Казань Арена
Рубин 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Грасия Хави Виктор Гончаренко
Голы
20 Виктор Винисиус Витинью 72′
10 Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью) 90+3′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Ортега Серхио Санчес 6
Карлос Самбрано 25
Руслан Камболов 88
Денис Ткачук 31
49′ Мийо Цакташ 20
Кристиан Жонатас 22
Максим Канунников 9
54′ Олег Кузьмин (к) 2
Александр Сонг 8
87′ Янн М`Вила 4
Ильзат Ахметов 85
65′ Рубен Рочина 21
Георгий Махатадзе 70
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
2 Мариу Фернандес
3 Понтус Вернблум
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо
24 Василий Березуцкий 57′
10 Алан Дзагоев
42 Георгий Щенников 71′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 90′
7 Зоран Тошич
Статистика
0 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
4 Удары (всего) 19
2 Удары в створ 11
1 Угловые 6
13 Фолы 9
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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