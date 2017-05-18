СМИ: «Спартак» может подписать правого защитника «Торино»
Московский «Спартак» проявляет интерес к правому защитнику итальянского «Торино» Давиде Дзаппакосте.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, тренерский штаб во главе с Массимо Кареррой считает 24-летнего итальянца одной из приоритетных кандидатур.
Отмечается, что трансферная стоимость футболиста может составить порядка €10 млн.
Давиде Дзаппакоста в текущем сезоне принял участие в 28 матчах серии А, отдал 5 голевых передач и однажды забил.
«Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России по футболу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter