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18 мая 2017, 15:42 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Спартак» может подписать правого защитника «Торино»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Московский «Спартак» проявляет интерес к правому защитнику итальянского «Торино» Давиде Дзаппакосте.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, тренерский штаб во главе с Массимо Кареррой считает 24-летнего итальянца одной из приоритетных кандидатур.

Отмечается, что трансферная стоимость футболиста может составить порядка €10 млн.

Давиде Дзаппакоста в текущем сезоне принял участие в 28 матчах серии А, отдал 5 голевых передач и однажды забил.

«Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России по футболу.

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