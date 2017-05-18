СМИ: «Спартак» может подписать правого защитника «Торино»

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, тренерский штаб во главе с Массимо Кареррой считает 24-летнего итальянца одной из приоритетных кандидатур.

Отмечается, что трансферная стоимость футболиста может составить порядка €10 млн.

Давиде Дзаппакоста в текущем сезоне принял участие в 28 матчах серии А, отдал 5 голевых передач и однажды забил.

«Спартак» в этом сезоне впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России по футболу.