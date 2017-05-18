СМИ: «Ростов» погасил долги перед футболистами и персоналом за январь

ФК «Ростов» полностью погасил задолженности по зарплате перед футболистами и персоналом за январь 2017 года.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, руководство клуба обещает погасить оставшиеся долги до начала следующего сезона.

При этом остается неизвестным, когда футболисты клуба получат премиальные за текущий сезон. За тур до конца ростовская команда имеет в своем активе 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В последней встрече нынешнего сезона подопечные Ивана Данильянца встретятся с «Оренбургом».

Напомним, «Ростов» длительное время имеет проблемы с задолженностями перед футболистами, тренерами и юридическими лицами, выдававшими клубу заем. В июне суммарный долг, согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, составлял около 300 млн рублей. К 2017 году он уже составляет порядка 360 млн рублей.

В апреле клуб полностью погасил задолженности перед игроками по зарплате за 2016 год.

Напомним, по итогам выступления в еврокубках «Ростов» заработал €18,2 млн.