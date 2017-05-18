ФК «Тосно» из Ленобласти будет играть в РФПЛ на стадионе «Петровский»
Футбольный клуб из Ленинградской области «Тосно», первой в истории региона команде, вышедшей в высший дивизион чемпионата России, в следующем сезоне предстоит выступать на стадионе «Петровский» в
Санкт-Петербурге.
Соответствующая договоренность уже достигнута. Об этом сегодня, 18 мая, на встрече с футболистами команды заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Благодарен Георгию Сергеевичу Полтавченко, что он поддержал предложение клуба и Ленинградской области, чтобы игры проходили на стадионе “Петровский”. Для нас это было принципиально важно. Сегодня договор уже подписан. В этом вопросе можно поставить точку. Внутри договора остаются спорные вопросы, но они будут сняты в процессе. Принципиально вопрос решен», — сказал Александр Дрозденко.
По его словам, в Ленобласти сегодня нет стадиона, который бы соответствовал
«Это не только мнение ленинградцев, но и петербуржцев. Настроены, что игры будут проходить на стадионе “Петровском”, намоленном месте. Многие отмечали также, что городу нужна вторая команда, часто завидовали москвичам, которые имеют несколько команда — это и борьба за болельщиков, тоже стимулирует команды», — отметил губернатор.
Напомним, в минувшем сезоне ФНЛ «Тосно» заняло второе место, что позволило команде пробиться в высший дивизион чемпионата России. После этого перед руководством клуба встал вопрос о выборе домашней арены. Ранее команда выступала на стадионе в Новгороде, однако для Российской футбольной
Владелец главного спонсора клуба компании FortGroup Борис Пайкин сообщил, что одна игра на стадионе «Петровский» обойдется клубу в 4 млн рублей.
Запасной ареной заявлен стадион пермского «Анкара». «У нас с ним есть предварительный договор, удобно по логистике», — добавил он.
Тренировочной площадкой клуба, по его словам, станет стадион в городе Тосно. «В настоящее время при поддержке Ленобласти там стелят натуральное поле. Там есть детская школа, будут достроены за два месяца несколько технических помещений», — отметил Пайкин.
Также под тренировочную площадку отведут стадион в благоприятном с точки зрения экологии Рощино и планируют построить стадион в Кудрово — на том участке, который прежде рассматривался под строительство «Зенит-Арены».
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