ФК «Тосно» из Ленобласти будет играть в РФПЛ на стадионе «Петровский»

Соответствующая договоренность уже достигнута. Об этом сегодня, 18 мая, на встрече с футболистами команды заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Благодарен Георгию Сергеевичу Полтавченко, что он поддержал предложение клуба и Ленинградской области, чтобы игры проходили на стадионе “Петровский”. Для нас это было принципиально важно. Сегодня договор уже подписан. В этом вопросе можно поставить точку. Внутри договора остаются спорные вопросы, но они будут сняты в процессе. Принципиально вопрос решен», — сказал Александр Дрозденко.

По его словам, в Ленобласти сегодня нет стадиона, который бы соответствовал премьер-лиге, также, как нет возможности оперативно возвести такой стадион. Тем более, что городах стотысячниках (а в Тосно проживает 57 тысяч населения) стадион на 10−15 тысяч мест не нужен, поскольку он не сможет собрать достаточное количество зрителей.

«Это не только мнение ленинградцев, но и петербуржцев. Настроены, что игры будут проходить на стадионе “Петровском”, намоленном месте. Многие отмечали также, что городу нужна вторая команда, часто завидовали москвичам, которые имеют несколько команда — это и борьба за болельщиков, тоже стимулирует команды», — отметил губернатор.

Напомним, в минувшем сезоне ФНЛ «Тосно» заняло второе место, что позволило команде пробиться в высший дивизион чемпионата России. После этого перед руководством клуба встал вопрос о выборе домашней арены. Ранее команда выступала на стадионе в Новгороде, однако для Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) он не подходит по регламенту.

Владелец главного спонсора клуба компании FortGroup Борис Пайкин сообщил, что одна игра на стадионе «Петровский» обойдется клубу в 4 млн рублей.

Запасной ареной заявлен стадион пермского «Анкара». «У нас с ним есть предварительный договор, удобно по логистике», — добавил он.

Тренировочной площадкой клуба, по его словам, станет стадион в городе Тосно. «В настоящее время при поддержке Ленобласти там стелят натуральное поле. Там есть детская школа, будут достроены за два месяца несколько технических помещений», — отметил Пайкин.

Также под тренировочную площадку отведут стадион в благоприятном с точки зрения экологии Рощино и планируют построить стадион в Кудрово — на том участке, который прежде рассматривался под строительство «Зенит-Арены».