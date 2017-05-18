«Ростов» под знаком вопроса: окончание сезона накаляет страсти по Бердыеву
Появилась информация о том, что туркменский специалист вернётся в казанский «Рубин».
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Видимо, что-то случилось...
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Окончание футбольного сезона 2016/17 может не только дать право футбольному клубу «Ростов» выступить в Лиге Европы УЕФА, но и может преподнести неприятные сюрпризы. Появилась информация о том, что
Как водится, слухи имеют под собой почву. Так, например, на прошлой неделе главный тренер
«К этому можно добавить максимализм Бердыева, который всегда работает серьезно, на перспективу. Он хочет, что чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Поэтому все (продолжит ли Бердыев в дальнейшем тренировать “Ростов” — прим. ИА REGNUM) будет зависеть от финансовых и инфраструктурных составляющих», — процитировали наставника
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Курбан Бердыев опроверг появившуюся информацию о своем возможном уходе из тренерского штаба
«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом», — заявил
К этим слухам болельщик уже привык. Вспомнить только лето 2016 года, когда туркменский специалист практически встал у руля то столичного «Спартака, то «Локомотива». Информация об успешных переговорах то и дело подкреплялась не только сведениями из достоверных источников, но и самим тренером.
О своём уходе с поста главного тренера ростовчан Курбан Бердыев объявил 6 августа 2016 года. Команда попрощалась с наставником после матча с «Уралом». Спустя пару дней наставник устроил для команды прощальный ужин. А позже написал прощальное письмо болельщикам.
Исполнять обязанности главного тренера «Ростова» стал Дмитрий Кириченко, который продолжил работать с командой при помощи игровой методики Бердыева, а сам туркменский специалист оказывал консультационную помощь команде в период квалификационной борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
«Одна из стратегий Курбана Бердыева — выходить на каждый матч, как на последний. Именно так мы выбрались из болота, в котором были два года назад», — сказал тренер Иван Данильянц на одной из
Затем правительство Ростовской области принялось стабилизировать ситуацию в клубе, по официальным данным финансовое состояние футбольной дружины наладилось. Курбан Бердыев тогда принял решение остаться в тренерском штабе «Ростова» до конца сезона 2016/17 и был назначен
В апреле 2017 года первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, курирующий футбольную команду, заверил журналистов, что долгов перед игроками и тренерским штабом ни по премиальным, ни по зарплате нет. Он подчеркнул, что правительство Дона ищет инвестора, который приобрёл бы клуб «Ростов» за символическую плату. Власти при этом гарантируют помощь команде со своей стороны в будущем.
Руководство региона заинтересовано в продолжении работы Бердыева на посту тренера. Так, например, в подтверждение этому — встречи донского губернатора с
Как информируют некоторые источники, долги у клуба
Сейчас команда борется за право выступить в Лиге Европы УЕФА. Пока
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