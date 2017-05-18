«Ростов» под знаком вопроса: окончание сезона накаляет страсти по Бердыеву

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Окончание футбольного сезона 2016/17 может не только дать право футбольному клубу «Ростов» выступить в Лиге Европы УЕФА, но и может преподнести неприятные сюрпризы. Появилась информация о том, что вице-президент донской команды и тренер Курбан Бердыев вернётся в «Рубин». Причем, этот вопрос якобы согласован с руководством казанской дружины.

Как водится, слухи имеют под собой почву. Так, например, на прошлой неделе главный тренер желто-синих Иван Данильяц отмечал, что проблемы, которые были в команде с самого начала, по-прежнему остаются. Это и финансовая нестабильность, и отсутствие программной работы на развитие.

«К этому можно добавить максимализм Бердыева, который всегда работает серьезно, на перспективу. Он хочет, что чтобы все, что он делает, имело под собой базу. Поэтому все (продолжит ли Бердыев в дальнейшем тренировать “Ростов” — прим. ИА REGNUM) будет зависеть от финансовых и инфраструктурных составляющих», — процитировали наставника интернет-издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Курбан Бердыев опроверг появившуюся информацию о своем возможном уходе из тренерского штаба желто-синих в «Краснодар».

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом», — заявил вице-президент и тренер ФК «Ростов».

К этим слухам болельщик уже привык. Вспомнить только лето 2016 года, когда туркменский специалист практически встал у руля то столичного «Спартака, то «Локомотива». Информация об успешных переговорах то и дело подкреплялась не только сведениями из достоверных источников, но и самим тренером.

О своём уходе с поста главного тренера ростовчан Курбан Бердыев объявил 6 августа 2016 года. Команда попрощалась с наставником после матча с «Уралом». Спустя пару дней наставник устроил для команды прощальный ужин. А позже написал прощальное письмо болельщикам.

Исполнять обязанности главного тренера «Ростова» стал Дмитрий Кириченко, который продолжил работать с командой при помощи игровой методики Бердыева, а сам туркменский специалист оказывал консультационную помощь команде в период квалификационной борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Одна из стратегий Курбана Бердыева — выходить на каждый матч, как на последний. Именно так мы выбрались из болота, в котором были два года назад», — сказал тренер Иван Данильянц на одной из пресс-конференций.

Затем правительство Ростовской области принялось стабилизировать ситуацию в клубе, по официальным данным финансовое состояние футбольной дружины наладилось. Курбан Бердыев тогда принял решение остаться в тренерском штабе «Ростова» до конца сезона 2016/17 и был назначен вице-президентом клуба. Рулевым был назначен Иван Данильянц, так как у Дмитрия Кириченко пока нет лицензии «PRO», позволяющей возглавить тренерский штаб команды.

В апреле 2017 года первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, курирующий футбольную команду, заверил журналистов, что долгов перед игроками и тренерским штабом ни по премиальным, ни по зарплате нет. Он подчеркнул, что правительство Дона ищет инвестора, который приобрёл бы клуб «Ростов» за символическую плату. Власти при этом гарантируют помощь команде со своей стороны в будущем.

Руководство региона заинтересовано в продолжении работы Бердыева на посту тренера. Так, например, в подтверждение этому — встречи донского губернатора с вице-президентом команды. Василий Голубев в марте 2017 года обсуждал с туркменским специалистом вопросы финансового состояния клуба. В апреле глава региона ознакомил игроков и тренеров с ходом строительства будущей базы жёлто-синих — стадиона «Ростов-Арена». Объект возводится к мундиалю, но после завершения чемпионата мира матчи здесь будет проводить «Ростов».

Как информируют некоторые источники, долги у клуба всё-таки есть, а бывшие топ-менеджеры команды подали сразу несколько исков на общую сумму около 100 млн рублей. Но, несмотря на судебные тяжбы и проблемы, ФК «Ростов» получил лицензию РФС и лицензию УЕФА на футбольный сезон 2017/2018.